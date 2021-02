Voor het eerst in tien jaar lijdt staatsbank ABN Amro verlies

ABN Amro draaide vorig jaar een ‘bescheiden verlies’ van 45 miljoen euro, in de woorden van bestuursvoorzitter Robert Swaak. Rode jaarcijfers zijn sinds 2010 niet meer voorgekomen bij de bank, die nog altijd voor meer dan de helft in staatshanden is. Dat het vierde kwartaal nog een winst van 54 miljoen opleverde, compenseert de financiële klappen die ABN eerder in 2020 te verduren kreeg onvoldoende.

Die klappen kwamen natuurlijk vooral van het coronavirus en zijn gijzeling van de economie. Bedrijven kunnen niet alle leningen terugbetalen. ABN moest om die reden in 2020 maar liefst 2,3 miljard euro in de zogeheten stroppenpot storten. Ter vergelijking: in 2019 was dat 657 miljoen euro.

Een frauderende oliehandelaar kostte de bank honderden miljoenen

Ook een paar grote verliezen binnen de internationale zakentak van ABN drukken de jaarcijfers. De sector van grondstofhandelaren in verre landen, waar de bank tot voor kort nog in investeerde, kende in de afgelopen jaren schandalen en faillissementen. Een voorbeeld daarvan is een frauderende oliehandelaar uit Singapore, die ABN honderden miljoenen lijkt te kosten. Vorig jaar maakte de bank bekend die buitenlandse zakentak on die reden af te bouwen, en zich voortaan te richten op Noordwest-Europa. Inmiddels is die sanering voor 45 procent voltooid, meldt Swaak.

Dat dat afbouwen een goed idee is, moet blijken uit een voor beleggers belangrijk cijfer in de jaarcijfers: het rendement op eigen vermogen. Dat was bij ABN vorig jaar -0,8 procent. In andere woorden: voor elke euro die je vorig jaar in het bedrijf investeerde, kreeg je een verlies terug van 0,8 cent. ‘Onbevredigend’, oordeelt Swaak zelf. Als je het deel van de zakentak waarvan ABN nu afscheid neemt buiten beschouwing laten, dan komt het rendement op eigen vermogen uit op 5 procent. Dat is al een heel stuk beter.

Met het afscheid nemen van geld lenen aan grote handelaren in Azië en Zuid-Amerika, neemt ABN niet alleen afscheid van incidentele grote zeperds. Het betekent óók afscheid nemen van de rente-inkomsten van deze zakentak. Rente-inkomsten liepen door corona sowieso al terug. Vergeleken met 2019 leverde rente de bank maar liefst 15 procent minder op. Dat heeft ook te maken met dalende rentes in het algemeen. Daardoor vangen Europese banken steeds minder op uitgeleend geld (zoals bedrijfskredieten en hypotheken), terwijl de spaarrentes die ze betalen aan consumenten minder snel dalen.

En er ligt nog een grote uitdaging voor de komende jaren

Om kosten te besparen besloot de bank onlangs zo’n 2700 banen te schrappen de komende vier jaar, waarvan het gros in Nederland. De helft daarvan verdwijnt door natuurlijk verloop. “Voor de andere helft ligt er dus een grote uitdaging de komende jaren”, zei CNV-onderhanderlaar Aletta Bulsink daar destijds over.

Het verlies van 45 miljoen euro was lager dan verwacht, analisten hadden gerekend op nog dieper rode cijfers. Beleggers toonden zich evengoed teleurgesteld: de koers dook woensdagochtend met meerdere procenten in de min. Mogelijk komt dat ook doordat ABN besluit geen dividend uit te keren over 2020. Een van de redenen daarvan is dat de Europese Centrale Bank liever geen hoge dividenduitkeringen ziet tijdens de coronacrisis.

