Voor het eerst groeit de economie weer tot boven het niveau van voor corona

Als de Nederlandse economie een diploma zou krijgen, dan staan daar alleen maar goede cijfers op. In de maanden juli, augustus en september groeide de economie met 1,9 procent in vergelijking met het tweede kwartaal. Het kwam daarmee voor het eerst weer tot boven het niveau van voor corona. En dat komt vooral omdat consumenten meer uitgeven, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Dagjes uit, naar de kapper, op vakantie, meejuichen in het stadion of een avondje naar de bioscoop. Het kon allemaal in het derde kwartaal. Consumenten hebben het er goed van genomen, blijkt nu. In de maand september werd er 6,6 procent meer uitgegeven aan zulke diensten dan in dezelfde maand een jaar daarvoor. Goed voor de economie, want ruim de helft van alle consumentenbestedingen bestaat uit uitgaven aan diensten.

Maar er ging ook meer geld naar spullen. En dan specifiek naar duurzame kleding en elektrische apparaten maar ook voedings- en genotmiddelen. En er werd opvallend meer uitgegeven aan persoonlijke verzorgingsproducten. Daar staat tegenover dat als het gaat om de inrichting van de woning de hand juist op de knip ging. In totaal hebben Nederlanders in het derde kwartaal 5 procent meer geconsumeerd dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

Er zijn voor het eerst meer dan 11 miljoen banen

In bijna alle bedrijfstakken ging het in het derde kwartaal goed, zelfs in de cultuur- en recreatiesector die het tijdens de lockdowns zwaar te verduren kregen. Dat is ook terug te zien op de arbeidsmarkt. Als een ware topsporter wordt record na record verbroken. Er zijn voor het eerst meer dan 11 miljoen banen, de werkloosheid blijft dalen en er zijn meer vacatures dan ooit.

Dat het goed gaat met de economie komt ook door de toename van overheidsuitgaven, met 2,2 procent in vergelijking met een jaar geleden. Het gaat dan vooral om Covid-19-testen en het vaccinatieprogramma.

Het aantal binnenlandse investeringen helpt ook mee, met name die in computers, machines en woningen spekken de economie. Het exporteren van goederen en diensten ging de Nederlandse economie ook goed af. Er werd 7,2 procent meer geëxporteerd dan een jaar geleden. Producten uit de chemische- en metaalindustrie waren gewild, maar in toenemende mate ook luchtvaartdiensten, vinden gretig aftrek in het buitenland.

‘Er is nog veel onzekerheid’

“In een normale tijd zou je nu spreken van een hoogconjunctuur", zegt hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen over de positieve cijfers. “Maar een normale tijd is het niet. Er is nog veel onzekerheid.”

Of hij voor volgend kwartaal weer zulke positieve cijfers verwacht? “De economie kan niet ieder kwartaal zo hard groeien, op een gegeven moment zal de groei stabiliseren”, zegt hij. Voorspellingen over het vierde kwartaal durft hij nog niet te doen gezien de nieuwe maatregelen, de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de leveringsproblemen in sommige sectoren. “Het is hoogst onzeker wat dat betekent voor de economie, de economie heeft ons de afgelopen tijd wel vaker verrast.”

