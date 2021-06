Voor een prikkie op vakantie of toch luxueus?

Hoe meer landen er op geel gaan, hoe reislustiger we worden. Na vijftien maanden ‘huisarrest’ willen Nederlanders eropuit. Branchevereniging ANVR ziet dat reisorganisaties en reisbureaus het druk hebben: “Boekten Nederlanders tot voor kort nog mondjesmaat hun zomervakantie, nu ziet de reissector dat de boekingen duidelijk aantrekken. Al is het nog niet te vergelijken met de periode vóór corona”, verklaart de ANVR.

‘De opdracht voor de reisindustrie is: de marge verhogen’

Wat moeten reisbedrijven doen om van de virusgevolgen te herstellen? Stunten met spotgoedkope trips of de prijs op niveau houden en eventueel zelfs opschroeven? Marco van Leeuwen, specialist reisindustrie aan de Breda University, denkt dat het laatste onvermijdelijk is: “Wil de branche hier gezond uit komen, zal de prijs omhoog moeten. De opdracht voor de reisindustrie is: de marge verhogen.”

Maar niet ieder bedrijfsmodel drijft op hoge marges. Een site als vakantiediscounter.nl biedt bijvoorbeeld autovakanties aan vanaf 32 euro. Verre reizen kun je boeken vanaf 259 euro en je ligt al op het strand op Kreta voor 170 euro. Prijsvrij Vakanties, dat onlangs een groot deel van het failliete D-Reizen overnam, stunt met lastminutevakanties naar onder meer Portugal, Italië en Spanje. Zulke bedrijven moeten het hebben van grote aantallen boekingen om er iets aan over te houden.

Neiging naar meer gemak en luxe

Volgens woordvoerder Petra Kok van TUI Nederland kiezen de meeste mensen dit jaar voor een wat duurdere vakantie. “We zien dat de gemiddelde reissom iets hoger is in vergelijking met de zomer van 2019. Dat wordt mede veroorzaakt door wat langere reisduren en het gegeven dat er nauwelijks goedkope lastminutes zijn. Er is een neiging naar meer gemak en luxe, mensen boeken meer vier- of vijfsterrenhotels dan accommodaties met drie sterren. In het vliegtuig kiezen ze vaker voor een stoel in comfort of deluxe dan in economy. Het verhoogt uiteraard ook de reissom.”

Vakantiehuissite Belvilla vaart wel bij die trend: “Mensen hebben tijdens de pandemie minder geld uitgegeven waardoor ze nu meer spenderen aan hun vakantie. Dit zien wij dan ook terug in de boekingen voor vakantiehuizen met meer luxe faciliteiten zoals een zwembad, sauna, jacuzzi en een grote tuin. Ze zoeken naar huizen waar ze optimaal van hun vakantie kunnen genieten”, zegt Hanita van der Meer van Belvilla.

Voor € 2500 pp naar Madagaskar

Helemaal aan de bovenkant van de markt, in het zeer luxe segment, opereert het Rotterdamse Silktravel. Deze online reisorganisatie levert geheel verzorgde vakanties naar exclusieve bestemmingen, vaak in resorts met alles erop en eraan. ‘Vertel ons wat u zoekt en wij zorgen ervoor dat aan uw verwachtingen wordt voldaan’, belooft de website.

Zeven overnachtingen, inclusief vlucht naar een exotisch eiland als Réunion (bij Madagaskar) kost al snel 2500 euro per persoon. Zo’n geldsom hebben zijn klanten er meer dan ooit voor over, merkt eigenaar Martijn van der Bruggen van Silktravel: “Er zijn genoeg mensen die hun positie in de coronatijd hebben kunnen behouden. Ze hebben niet veel geld kunnen uitgeven en iets opzij kunnen leggen voor een extra luxe vakantie. Het loopt aardig vol met de boekingen. Straks kunnen we niet eens meer leveren.”

Van der Bruggen denkt dat het herstel van de reisbranche niet zozeer draait om het prijsniveau maar om de vraag of er voldoende aanbod is: “Door de grote belangstelling neemt dat in Europa enorm af. Ik denk dat beschikbaarheid daarom belangrijker is dan prijsvechten.” Hij denkt dat ook veiligheid en zekerheid een rol speelt bij de populariteit van compleet verzorgde vakanties: “Door corona hechten we daar meer waarde aan. Je ziet consumenten vaker kiezen voor pakketreizen. Wat de prijs betreft durf ik wel te stellen dat wij aan de goede kant van de markt staan.”

Het Ryanair-effect

Reisspecialist Marco van Leeuwen van Breda University verwacht dat op vakantie gaan, als het om de prijs gaat, nooit meer zo zal zijn als voorheen. Door corona heeft het idee van reizen een andere, waardevollere betekenis gekregen. Om de planeet te sparen zullen we vliegen naar verwachting bovendien vaker vermijden. “Je zult nog steeds zo nu en dan voor 50 euro naar Rome kunnen vliegen. Het Ryanair-effect noem ik het maar: met de prijs stunten om de markt aan te jagen. Maar er gaat veel veranderen.”

De groeiende macht van grote reisplatforms als Booking, houdt kleinere, exclusieve spelers nu nog in een wurggreep, constateert Van Leeuwen. “Maar als die agrotoerisme-ondernemer uit Toscane met zijn vijf huizen met zwembad erin slaagt om zonder tussenkomst van een groot platform zijn arrangementen te verkopen, dan willen consumenten daar best meer voor betalen. Want één ding staat vast: vakanties zullen duurder worden en duurder blijven.”

