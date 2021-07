Voor betaalbare woningen heeft Den Haag de corporaties nodig. Maar die hebben geen geld

Van alle nieuwbouw in Den Haag was in 2018 slechts 2 procent bestemd voor sociale huur. Dat is veel te weinig om de stad betaalbaar te houden voor eenieder die er een huis zoekt. Dit jaar komt dat percentage uit op ongeveer 30, het streefcijfer.

Maar wethouder Martijn Balster (PvdA) maakt zich zorgen, ‘enorm veel zorgen’ zelfs. “Als er tussen nu en het sluiten van het regeerakkoord niets gebeurt, als er geen steun van het Rijk komt, vallen we weer terug naar een veel te laag niveau.”

Twee procent? Hoe kwam het zo ver?

“Net als elders heeft de financiële crisis veel impact gehad. We hebben de bouw erna wel zien aantrekken, maar de bouw van betaalbare woningen bleef achter. Dat komt doordat de woningcorporaties in de stad er niet goed voorstaan. Vestia worstelt met de gevolgen van de derivatenhandel waarmee ze een miljardenschuld opliep, andere Haagse corporaties zijn ook nooit rijk geweest. Landelijk komen corporaties tot 2035 30 miljard euro tekort. Daarvan komt 10 miljard voor rekening van de regio’s Den Haag en Rotterdam.”

“We hebben beleggers de ruimte gegeven dat gat op te vullen. Steeds werd met de mond beleden dat het doel was om 30 procent sociale huur te bouwen. Maar in de praktijk lieten ze dat snel los en het stadsbestuur heeft er te weinig op gestuurd. Met als gevolg die 2 procent in 2018 als absoluut dieptepunt.”

Dat merken woningzoekenden?

“Zeker. Die 30 procent is bittere noodzaak. De wachttijd voor een sociale huurwoning is nu acht jaar, we hebben 100.000 actief woningzoekenden in de stad.”

Martijn Balster, wethouder wonen in Den Haag: ‘2 procent sociale huur, dat was het absolute dieptepunt’. Beeld ANP

Inmiddels nadert de stad die 30 procent weer. Hoe is dat gelukt?

“Deels dankzij geld van het Rijk, ruim 90 miljoen euro uit de zogeheten Woningbouwimpuls van minister Ollongren. Daar legt de gemeente zelf evenveel bij. Dat is nodig, want Den Haag heeft weinig grond, het is de dichtstbevolkte stad van het land. Dat maakt bouwen ingewikkeld en dus duur.

“Het moet weer meer van de woningcorporaties komen. Maar de Haagse corporaties kunnen niet veel – zelfs tot onderhoud is Vestia al tien jaar lang niet in staat. Daarom schakelen we ook corporaties elders in. Dat staat inderdaad haaks op het beleid dat corporaties zich moeten beperken tot hun ‘kerngebied’. Dus was de toestemming van Ollongren nodig. Die hebben we gekregen.”

“We spreken ook met buurgemeenten. Sommige hebben vanouds weinig sociale huur en zijn niet vanzelf geneigd daar iets aan te veranderen. We zijn het inmiddels eens dat er evenwicht nodig is. Den Haag kan het niet alleen. En het zou helpen als het Rijk meer de regie nam over dit soort zaken.”

Het gaat dus de goede kant op. Of...?

“Toch maak ik me veel zorgen. Om genoeg betaalbare woningen te krijgen, om echt een inclusieve stad te creëren, is het nodig dit tempo tien, twintig jaar vol te houden. Daartoe ontbreekt het geld. Het zou schelen als het nieuwe kabinet de verhuurdersheffing schrapt, de belasting die corporaties 1,7 miljard per jaar kost. Onze regio heeft zelfs nog meer nodig. Daarover moeten echt snel beslissingen genomen worden.”

Lees ook:

Sociale huurwoningen zijn schaars en daar kiest de politiek bewust voor. ‘Dit beleid leidt tot getto’s’

Wie een betaalbare huurwoning zoekt, komt op een wachtlijst, en dat kan jaren duren. Dat is het gevolg van decennia van beleid dat de sociale huursector steeds meer in de knel bracht. Maar het kan ook anders.

De geldnood van Vestia bezorgt ook andere corporaties hoofdpijn

Opnieuw moeten andere woningcorporaties Vestia te hulp schieten. Die redt het anders niet, en dat is riskant voor de hele sector.