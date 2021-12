Voor beleggers was de coronatijd goud waard - maar dat biedt geen garantie voor de toekomst

Onzekerheid. Als beleggers iets haten, is het dat. Zijn er veel onzekerheden dan drukt dat de aandelenkoersen. Nou ja, zo was het. In de afgelopen twee jaar was er een pandemie en die is er nog. Maar met uitzondering van de winter van 2020, toen de koersen in ongekend tempo daalden vanwege dat onbekende fenomeen, is het vrijwel alleen maar hosanna op de beurzen.

Natuurlijk, in de loop van 2020 bleek dat veel economieën en bedrijven zich in coronatijd best staande konden houden. Met dank aan overheden en centrale banken die bakken geld in de economie pompten en grote steunpakketten bij elkaar leenden. De komst van vaccins – onverwacht snel – hielp. De lage rentestand ook. Sparen kostte geld. Dan is beleggen in aandelen al gauw lucratiever. Maar corona was en bleef een onzekere factor. Wat is het volgende land dat (bijna) op slot gaat? Welke Chinese haven gaat er straks dicht?

Toch stegen de koersen. Eind december 2020 stond de AEX-index, graadmeter voor de gang van zaken op de Amsterdamse beurs, op 624,61 punten. Hoger dan voor de pandemie. Daarna bleef het crescendo. Op 1 april sloot de index op 708,43, waarmee het oude record uit 2000 werd verbroken. Vrolijk huppelde de index richting de 800 om op 11 november een stand van 827,57 te bereiken. Woensdag sloot de index op 796,12 punten.

Leuk jaar

2021 was een fraai jaar voor beleggers. De AEX-index, bestaande uit 25 bedrijven, steeg met ruim 27 procent. Tel het uitgekeerde dividend daarbij op en het rendement voor beleggers kwam nog een paar procentpunt hoger uit. De belangrijkste indices van de VS en Frankrijk hielden gelijke tred met de AEX. Die van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk stegen rond de 15 procent.

Dat de koersen in 2021 zouden stijgen, werd verwacht: aandelen die in de late winter van 2020 een ram kregen, zouden opveren. Dat gebeurde. Zie ING (plus 61 procent), ABN Amro (plus 60), staalmaker ArcelorMittal (plus 52) en Shell (plus 32). Al waren er aandelen die ook in het tweede coronajaar daalden: winkelcentrumuitbater UnibailRodamco (min 7 procent) en KLM (min 24)

SITE_21-12-30 ontwikkeling beurskoersen 2020-2021 Beeld Bart Friso

De beursblikvangers waren de producenten van machines die door chipfabrikanten worden gebruikt: ASMI (plus 117 procent), ASML (plus 77 ) en BE Semiconductor (plus 49). Door de grote behoefte aan chips als gevolg van de coronacrisis en de voortschrijdende digitalisering was er veel vraag naar hun machines. In hun kielzog was er nog een uitblinker: Internatio Müller Chemical Distribution (IMCD, plus 89), een bedrijf dat zelden de krantenkolommen haalt. Nu dan.

Schraal jaar

Negatieve uitschieters waren er ook: maaltijdafhaalplatform Just Eat Takeaway (min 49 procent) ; Philips (min 26 procent) dat miljoenen ademhalingsapparaten vanwege gebreken moest terughalen en te maken kan krijgen met forse schadeclaims van gedupeerde gebruikers. Ook voor beleggers in Unilever (min 7) was het een schraal jaar.

En 2022? “De onzekerheid over de economische vooruitzichten is nu misschien wel het grootst sinds het begin van de pandemie”, schrijven de economen van ABN Amro in hun voorbeschouwing op 2022. Hun vakbroeders van ING en Rabobank denken er weinig anders over.

Grootste onzekerheid is de inflatie. Terug van weggeweest, en hoe. In Nederland lagen de prijzen in november ruim vijf procent hoger dan in november 2020, in de EU bijna 5 procent en in de VS 6,8 procent. Gaat dat door? Of neemt de inflatie af als de energieprijzen dalen en rederijen meer schepen inzetten en zo een eind maken aan de logistieke problemen in het internationale containervervoer? De meeste economen denken dat dat gebeurt. Maar zekerheid?

En dan is er de rente

En wat gaat er gebeuren met de lonen? Gaan die, ter compensatie van de inflatie, fors omhoog of blijft het bij een kleine stijging? De vakbonden zullen met flinke looneisen komen. Bovendien is de arbeidsmarkt in diverse landen, waaronder Nederland en de VS, krap. Bedrijven zitten te springen om personeel. Dat kan de lonen en de inflatie opstuwen. Dat laatste kan ook als consumenten hun in coronatijd opgepotte spaargeld gaan uitgeven. Dan stromen er vele miljarden in de economieën.

En dan is er de rente. Bij alle onzekerheden rond corona was er lang een zekerheid: de rente was uitzonderlijk laag. Dat is ie nog steeds, maar de Amerikaanse centrale bank heeft de rente al verhoogd en verdere verhogingen zijn op komst. In Europa is het nog niet zo ver, maar dat de rente omhoog zal gaan lijkt een uitgemaakte zaak.

Dan gaat sparen misschien weer lonen, dan wordt beleggen in leningen interessanter. Dan is de vraag hoe de aandelenkoersen daarop reageren. Want dat de enorme koersstijging van de afgelopen anderhalf jaar veel te maken had met de extreem lage rente, da’s een zekerheid.

