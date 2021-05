Voor bedrijven die in sportzomer 2021 willen adverteren geldt: alle ballen op het EK voetbal

Een rondje zappen langs de zenders op televisie geeft deze weken veel oranje resultaten. Bedrijven storten zich met hun spotjes vol op het aankomende Europees kampioenschap voetbal. Grote namen als Rafael van der Vaart, Virgil van Dijk (die er niet bij is op het EK) en Frenkie de Jong moeten de consument verleiden om naar de supermarkt te snellen of iets te bestellen bij Thuisbezorgd of bol.com.

Vooral supermarkten hebben weer een poging gedaan om met ludieke prullaria de Oranje-fans voor zich te winnen. Zo brengt het Duitse grootwinkelbedrijf Lidl spaarkaarten in omloop waarmee klanten ‘Fluoranje’ sokken, broeken, T-shirts en leggings kunnen scoren met daarop: Actie! Bij concurrent Jumbo kun je ook sparen: voor een Snollebollekes-juichcape. Bierbrouwer Heineken verkoopt flesjes met de vlaggen van de deelnemende landen, Bavaria gaat iets doen met ‘iets dat je aan kunt trekken’, en dan hebben we ze nog lang niet allemaal gehad.

Ook de Ster (Stichting Ether Reclame) verkeert in EK-sfeer. ‘Scoor met Oranje’ staat er op de site. En: ‘Met onze EK Voetbal pakketten ligt een miljoenenpubliek binnen handbereik’. Er is veel belangstelling voor de reclameblokken in de aanloop naar het EK en gedurende het toernooi, zegt woordvoerder Twan de Haan namens de Ster. “Wij merken niets van terughoudendheid bij adverteerders door corona.”

Standaardprijzen

De Ster hanteert standaardprijzen voor de EK-reclameblokken. “Al betaal je voor een spotje rondom een wedstrijd van het Nederlands elftal natuurlijk meer.” Voor een tv-spotje van dertig seconden moet een bedrijf ongeveer 35.000 euro op tafel leggen. Een al te riskante investering is dat volgens De Haan niet, ook niet als Oranje snel wordt uitgeschakeld. “Die spotjes starten al ver voordat het toernooi begint en hebben daardoor toch een lange looptijd.”

Het houdt bovendien niet op bij het EK voetbal. Als de Olympische Spelen doorgaan, wordt het een heuse sportzomer met ook de Tour de France nog in het verschiet. Voor adverterende bedrijven die de hele sportzomer zichtbaar willen zijn, biedt de Ster pakketten aan. Toch zullen de meeste adverteerders alle ballen op het EK gooien, verwacht De Haan: “Dat is in Europa en dat maakt de tijden gunstig. De Spelen zijn vaak ’s nachts, dan kijken veel minder mensen.”

Volgens Camiel Bulder, merkstrateeg bij reclamebureau KesselsKramer, zijn de oranjecampagnes vooral interessant voor de grote bedrijven. Naast supermarktconcerns en bierbrouwers zijn dat ook ketens in consumentenelektronica zoals MediaMarkt, BCC en Coolblue. “Zij hebben een groot budget en baat bij een groot publiek.”

Buitenlandse partij

Massaal bekeken evenementen kunnen ook interessant zijn voor een grote buitenlandse partij die de Europese markt wil betreden, weet Bulder. En de massa kan volgens Bulder nog altijd uitstekend bereikt worden met een ‘ouderwets’ medium als televisie. “Live-evenementen als het EK, de Tour en de Olympische Spelen trekken nog altijd heel veel kijkers. Ideaal voor een merk om in korte tijd nog bekender te worden. Als je heel frequent zichtbaar bent en een originele inhaker hebt, dan ben je als merk onderdeel van dat evenement en word je beter onthouden.”

Denkt Bulder niet dat een deel van het publiek zich stoort aan die schreeuwerige spotjes, waardoor adverteerders in eigen doel schieten? “Dat risico zit in adverteren in het algemeen. Polariseren blijft effectiever dan vervelen. De beste spotjes hebben altijd fans en haters.”

