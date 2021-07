Voor arbeidsmigranten is de Nederlandse land- en tuinbouw niet zo interessant meer

“De tijd dat tuinders - bij wijze van spreken - naar het uitzendbureau in de buurt konden bellen en er de volgende dag tien man voor de deur stonden is definitief voorbij”, zegt Yvonne van de Ven van LTO Nederland. In de groente, fruit en bloemen is het steeds lastiger om genoeg personeel te vinden.

Met name in de zomermaanden zorgt dat voor problemen want dan is er veel seizoenswerk. Rijpe kersen, aardbeien, appels en andere fruit- en groentesoorten moeten dan in één keer worden geoogst. En daarvoor zijn veel handjes nodig.

Er werken nu ongeveer honderdduizend arbeidsmigranten in de Nederlandse land- en tuinbouwsector, zegt Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten (HKA). Dat het moeilijker wordt om Oost-Europese werknemers te vinden, heeft drie oorzaken. Allereerst hebben arbeidsmigranten in Nederland meer te kiezen, omdat ze in steeds meer sectoren nodig zijn. “In de bouw en in de distributiecentra van supermarkten en webwinkels als Bol.com neemt het werk voor deze groep toe”, zegt Van de Ven van LTO. “En in zo’n rijtje is seizoenswerk op het land of in een kas misschien niet altijd de meest aantrekkelijke optie.”

Nederland is allang niet meer zo aantrekkelijk als het was

Maar het heeft ook te maken met de ontwikkelingen in onze buurlanden. Tien jaar geleden lag het minimumloon in Nederland nog een stuk hoger dan in omringende landen, daardoor kozen arbeidsmigranten vaker voor een baan in Nederland. Inmiddels is Nederland dat voordeel kwijt. Daar komt bij dat de economie en de welvaart in landen als Polen groeit. Poolse werkzoekenden zien daardoor veel meer mogelijkheden in eigen land.

De land- en tuinbouworganisatie LTO ziet dat agrarische bedrijven - vergeleken met drie jaar geleden - meer moeite doen om toch interessant te blijven voor de arbeidsmigrant. Goed werkgeverschap staat hoger op de agenda, ziet Van de Ven. Tuinders doen bijvoorbeeld extra hun best om goede huisvesting te regelen.

Zo ook René Simons, van Zachtfruitkwekerij Simons. Voor de zeventig Poolse arbeidskrachten die deze zomer bij hem zijn bessen, bramen en frambozen plukken heeft hij inpandige huisvesting geregeld. “Ruime kamers met goede bedden en snelle wifi”, zegt hij daarover. Hij moet wel. “Alle tuinders weten, als je het niet goed regelt, zijn arbeidsmigranten zo weer weg en dan heb je een probleem, want Nederlanders willen dit werk niet doen.” Ondanks de toegenomen aandacht voor betere huisvesting, ziet vakbond FNV nog altijd misstanden.

Promotiefilmpjes op Facebook

Ook in het werven van nieuwe mensen zetten telers een tandje bij. Van de Ven ziet een toename in het gebruik van de vacaturebank seasonalwork.nl, uitzendbureaus krijgen meer aanvragen en ondernemers proberen onderling personeel uit te wisselen. Zelfs op sociale media is de zoektocht naar de arbeidsmigrant zichtbaar, tot promotiefilmpjes in het Roemeens, Pools of Bulgaars aan toe.

Uiteindelijk werkt mond-tot-mondreclame het allerbeste, zegt Simons. Zijn bedrijf werkt al ruim tien jaar met een vaste groep Poolse seizoenarbeiders, die hij vraagt in hun eigen kring mensen te werven. “Zo komt er elk jaar wel een broer, vriend of kennis mee. Dat is voor henzelf prettig, want ze hebben bekenden om zich heen en wij hoeven ze minder uit te leggen, want ze bereiden elkaar al goed voor op het werk dat ze gaan doen.”

Opvallend is dat de agrarische ondernemers nog geen hoger loon bieden. Van de Ven: “De meeste tuinders durven dat niet omdat de sector afhankelijk is van productprijzen die sterk fluctueren. Supermarktketens spelen hierin ook een grote rol, die willen de producten alleen afnemen tegen de laagste prijs. Ga je daar niet in mee, dan gaan ze naar de concurrent of ze kopen de producten in het buitenland. Telers vinden het verhogen van de lonen daarom te risicovol en zoeken het in het verbeteren van de secundaire arbeidsvoorwaarden.”

