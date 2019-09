‘Volkswagen moet schoon schip maken en afrekenen’

Het ziet er nog lang niet naar uit dat autoconcern Volkswagen Groep verlost is van het dieselschandaal. Vier jaar geleden kwam aan het licht dat het bedrijf zijn TDI-motoren had voorzien van software die de uitstoot van stikstofoxide camoufleerde. Daardoor leken de dieselmotoren van het concern schoner dan ze waren. De fraude kost het concern veel geld. Volkswagen Groep (onder andere VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche) moest al miljarden dollars aan boetes en schikkingen afdragen in de VS en Australië. Nu roepen Europese autobezitters de fabrikant uit Wolfsburg op het matje. De Nederlandse Diesel Emissions Justice Foundation (DEFJ) is een collectieve actie begonnen om de schade van dieselgate op Volkswagen te verhalen voor gedupeerden in heel Europa. Juriste Femke Hendriks is directeur van de stichting en gespecialiseerd in collectieve claims.

Het is nu vier jaar geleden dat het dieselschandaal aan het licht kwam. Waarom gaat u nu pas verhaal halen?

“We zijn al jaren bezig, dit is in wezen de grotere opvolger van een eerder initiatief. Schaalgrootte verhoogt de kans om Volkswagen aan tafel te krijgen. Dat wordt ook tijd; na schikkingen en boetedoeningen elders heeft Volkswagen in Europa gewoon niet afgerekend.”

Wat voor schade hebben uw cliënten door dieselgate geleden?

“Vooral financiële schade. Mensen die een auto hebben met zo’n sjoemeldieselmotor hebben een ‘besmette’ auto die in waarde gedaald is. Ze zijn niet goed verkoopbaar op de tweedehandsmarkt en hebben extra kosten voor brandstof en onderhoud. Daarnaast heeft het gevolgen voor milieu en gezondheid omdat deze auto's meer vuile lucht hebben uitgestoten dan mocht.”

Hoeveel gedupeerden vertegenwoordigt u?

“In potentie 8,5 miljoen, want zoveel auto's met een gefraudeerde dieselmotor heeft Volkswagen Groep in Europa verkocht. In Nederland gaat het om 170.000 auto's van de merken VW, Audi, Seat, Skoda en Porsche die zijn uitgerust met de bewuste TDI-motoren. Mensen die in aanmerking komen voor een schadeclaim moeten zich vooral melden op onze website. Hoe meer gedupeerden zich aanmelden, hoe meer druk wij kunnen zetten op Volkswagen. Zo van: hoor, eens, wij hebben hier Jan, Piet en Klaas, dat zijn jullie klanten. Zorg voor ze en maak schoon schip.”

Aan wat voor bedragen moeten we denken bij die claims?

“Ik durf daar geen bedragen aan te hangen. In de VS is voor gemiddeld 8000 dollar per autobezitter geschikt door VW, misschien is dat een indicatie.”

Hoe groot acht u de kans dat Volkswagen gaat betalen?

“Er zijn genoeg juridische elementen. Volkswagen heeft bijvoorbeeld toegegeven dat ze fout zaten. Wij hopen dan ook dat ze zelf het initiatief zullen nemen en met ons tot een schikking willen komen, want technisch gezien kunnen wij ook nog niet direct de schade verhalen. Daarvoor is eerst een zogeheten ‘Verklaring voor recht’ nodig. Daar is dit de opmaat voor.”

Waarom wordt deze collectieve claim vanuit Nederland georganiseerd?

“We hebben hier een wet die het mogelijk maakt om een eventuele schikking met VW algemeen verbindend te verklaren. Dat kan het gerechtshof van Amsterdam doen en is uniek in Europa.”

Gaat u eigenlijk alleen claimen bij Volkswagen Groep? Andere autofabrikanten sjoemelden toch ook met die software?

“Dat schijnt zo te zijn, ja. Daar kijken we nog naar. Voor nu ligt onze focus bij de merken van Volkswagen, importeur Pon en softwareleverancier Bosch. Maar ik sluit niet uit dat daarna andere autobedrijven in beeld komen.”

De Duitse justitie heeft Herbert Diess, topman van Volkswagen Groep, aangeklaagd. Hem wordt, samen met de huidige president-commissaris Hans Dieter Pötsch en voormalig topman Martin Winterkorn, verweten beleggers opzettelijk te laat hebben geïnformeerd over de financiële gevolgen van de sjoemelsoftware-affaire. Volkswagen moest in september 2015 toegeven dat het bedrijf met behulp van illegale software vals had gespeeld bij emissietesten. Tegen Winterkorn werd eerder al om een andere reden een aanklacht ingediend. Dat huidige hoge bazen als Diess en Pötsch nu ook achternagezeten worden door openbare aanklagers is een tegenslag voor Volkswagen. Het aandeel Volkswagen ging op de beurs in Frankfurt dinsdag tussentijds meer dan 2 procent onderuit.

