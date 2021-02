Volgens Fred trapt het UWV na, ook al lig je op de grond

Nederlanders komen vaak klem te zitten door problemen met de uitvoering van regels die het kabinet en de Kamer hebben gemaakt, stelt een commissie van Kamerleden die zich heeft gebogen over de ‘loketten van de overheid’, zoals het UWV. Miranda uit Groningen weet er alles van.

Ze heeft ernstige complicaties na haar bevalling in 2005. Haar baarmoeder, blaas en endeldarm vallen uit haar lichaam als ze die niet om de paar minuten terug duwt. De bevalling is zo’n heftige ervaring dat ze er een posttraumatische stressstoornis (PTSS) aan overhoudt. Door een fout moet ze nu opnieuw aan het UWV bewijzen dat ze niet in staat is om te werken, tot de rechter aan toe.

Terug naar 2008. Miranda belandt voor het eerst in de tijdelijke ziektewet. Tien jaar later, in 2018 wordt ze gezien door een ervaren UWV-arts. De conclusie van de arts is duidelijk: deze complicaties zijn zo ernstig dat Miranda niet meer kan werken, nooit meer.

Niet stofzuigen, zwemmen, wandelen

Ze krijgt een uitkering voor altijd, een zogenaamde IVA. Een opluchting voor haar en haar man Fred die haar mantelzorger is geworden. “Ze kan niet stofzuigen, zwemmen, wandelen of twee minuten stil staan, laat staan werken”, legt hij uit. Na dit besluit laat het UWV de twee met rust.

Tot er in 2019 een brief op de mat valt. Miranda moet opnieuw worden gezien door een UWV-arts, om te bepalen of ze echt nooit meer kan werken. Haar dossier is om onduidelijke redenen beland op die van een stapel mensen die nooit zijn gezien door een echte arts en daarom opnieuw gecontroleerd moeten worden. Maar zij heeft wél een arts gezien, laat ze het UWV weten. De uitkeringsinstantie ontkent het niet, maar ze moet toch langskomen. Later zegt het UWV dat er ineens ook nog een formulier in haar dossier mist.

Ze komt niet opdagen bij de herbeoordeling, omdat ze daartoe fysiek niet in staat is. Er wordt haar wel aangeboden om de beoordeling online te doen. Maar dat wil ze niet. Haar man legt uit: “Moet ze dan voor een webcam gaan laten zien hoe het er uit ziet, hoe erg het is? Dan weet je toch niet wie die beelden allemaal te zien krijgen en wat daarmee gebeurt.”

Iedere arts zal zien dat mijn vrouw niet kan werken

Maar omdat ze niet is komen opdagen voor een tweede herbeoordeling wordt haar uitkering stopgezet. Samen met haar man stapt ze naar de rechter, die stelt het UWV in het gelijk. De rechter twijfelt niet aan het feit dat ze eerder een bekwame arts heeft gezien, maar zegt dat ze wel had moeten komen opdagen voor de tweede herbeoordeling om de formulieren in haar dossier compleet te krijgen. Ze gaat in hoger beroep, die zaak loopt nog.

Haar man kan het niet geloven. “Iedere arts met verstand van zaken, kan in één oogopslag zien dat mijn vrouw niet in staat is om te werken, hoe graag ze dat ook zou willen.” Ze was nota bene gek op haar baan als kraamverzorger, vertelt hij. De hele dag in de weer met baby’s, dat was haar ding.”

Zelf werkte Fred bij de overheid, al is hij daarin nu volledig zijn vertrouwen kwijt. “Ik heb afgelopen december bij de Voedselbank moeten aankloppen omdat mijn vrouw geen uitkering meer krijgt. Onze dochter bakt voor het minimumloon patat bij een kraampje in de buurt, om ons nog een beetje te helpen.”

Vrees voor jarenlange strijd

Hij kan niet geloven dat het UWV niet de moeite neemt om naar hun verhaal te luisteren op een menselijke manier. Dat het via brieven en rechtszaken moet. “Ze gaan door tot aan de rechter om hun punt te maken. En wij moeten onszelf verdedigen zonder advocaat, omdat we daar door hun besluit geen geld voor hebben.”

Miranda en Fred hopen op een snelle oplossing maar vrezen een jarenlange strijd. “Tot Miranda haar uitkering voor altijd terug heeft is het roeien met de riemen die we hebben”, zegt Fred. “Als je op de grond ligt, trappen ze je nog eens na, zo voelt het.”

UWV laat in een reactie weten niet op individuele zaken die nog onder de rechter zijn in te gaan.

De achternamen en contactgegevens van Fred en Miranda zijn bekend bij de hoofdredactie.

