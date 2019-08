Voetbalclubs kunnen geen klant meer worden bij de Rabobank

Als sponsor van de jeugdopleiding, als financier van de businesslounge of zelfs als naamgever van het stadion: de Rabobank is op allerhande manieren betrokken bij de voetballerij. Acht op de tien clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie bankiert momenteel bij de bank. Maar daar is de Rabobank niet zo blij meer mee. De bank vreest witwasschandalen bij de betaald voetbalorganisaties (bvo’s) en wil voorkomen daarbij betrokken te raken. Bestaande klanten uit de sector worden niet weggestuurd, maar bvo’s zijn niet meer welkom als nieuwe klant, aldus de bank.

De angst van de bank voor witwaspraktijken en fraude is zo groot dat medewerkers van de lokale bankfilialen niet langer nevenfuncties in het betaalde voetbal op zich mogen nemen. Bankmedewerkers die momenteel zo’n nevenfunctie hebben, bijvoorbeeld als bestuurder, mogen hun contract bij de voetbalclub uitdienen, maar daarna houdt het op.

Witwassen, corruptie, fraude & misstanden

Rabobank maakt de terugtrekkende beweging vanwege een rapport van De Nederlandsche Bank uit 2017. De financieel toezichthouder constateerde toen dat er bij betaalde voetbalclubs sprake is van verhoogde tot onacceptabele risico’s op witwassen, corruptie, fraude en overige misstanden. Over concrete voorbeelden van witwasschandalen wil de Rabobank niks kwijt. Uit een document dat in bezit is van NRC Handelsblad zou blijken dat de bank al maanden bezig is om de relaties met ‘problematische clubs’ te beëindigen. Dit wil de Rabobank echter niet bevestigen. Een woordvoerder zegt dat de Rabobank bvo’s waar geen sprake is van witwasrisico’s als klant wil behouden.

“De geldstromen in het betaalde voetbal zijn bijna niet te controleren”, zegt Tom Knipping, voetbaljournalist en schrijver van meerdere boeken over witwasschandalen bij voetbalclubs. Hij kan zich dan ook goed voorstellen dat de bank de bvo’s volledig wil uitbannen uit het klantenbestand. “Iedereen weet dat als je met een grote zak geld een bestuurskamer binnenloopt, je met open armen wordt ontvangen.” Veel Nederlandse voetbalclubs kampen met financiële problemen en maken dankbaar gebruik van riante geldzakken uit alle windstreken. “Clubs controleren de herkomst van het geld vaak niet. Dat laten ze dan over aan de KNVB, maar die kan dat bijna niet controleren.”

De KNVB laat weten overvallen te zijn door het besluit van de Rabobank. Juist omdat er vorig jaar maatregelen zijn getroffen om de controle op geldstromen binnen bvo’s aan te scherpen. Zo moeten clubs de herkomst van hun geld sindsdien kunnen aantonen. Dit beleid van de voetbalbond heeft er onder meer toe geleid dat de omstreden Kakhi Jordania, de zoon van de Georgische oligarch Merab Jordania, geen voorzitter van FC Den Bosch mocht worden. De KNVB wil nu in gesprek met de Rabobank over de beslissing.

Knipping denkt dat het lastig is voor banken om witwaspraktijken bij bvo’s te achterhalen. Hij vermoedt dat dit eenvoudiger is bij amateurclubs, waar concretere voorbeelden zijn van frauduleuze zaken zoals omkoping en witwassen.

