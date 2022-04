‘Voedselschandaal’ bij Kindersurprise lijkt oorzaak zeker 140 salmonella-infecties in Europa

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert om alle Kinder-producten die uit de fabriek in Aarlen komen, waaronder Kindersurprise, niet te eten. De fabriek is stilgelegd. In Aarlen wordt jaarlijks ongeveer zeven procent van de totale hoeveelheid Kinder-producten geproduceerd.

In Nederland zijn tot nu toe twee gevallen van een salmonella-infectie bekend. Het ging om jonge kinderen. Het staat niet officieel vast dat Kindersuprise de boosdoener is. Uit laboratoriumonderzoek blijkt wel dat het gaat om dezelfde bacteriestam als bij uitbraken op andere plekken in Europa, maar het is onbekend wat de kinderen hebben gegeten. Volgens de NVWA heeft Ferrero tot nu toe geen salmonella aangetroffen op Kinderproducten die in Nederland op de markt zijn gebracht.

Diarree

Salmonella is een bacterie die de infectie Salmonellose kan veroorzaken. De bacterie kan voorkomen op allerlei soorten voedsel, vaak is het vlees. Besmette mensen kunnen koorts, buikkrampen en diarree krijgen. Meestal zijn de symptomen vrij mild, maar met name jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een lage weerstand kunnen flink ziek worden.

Bij de gevallen die de afgelopen weken in Europa opduiken, valt het volgens het European Centre for Disease Prevention and Control op dat veel van de geïnfecteerde kinderen naar het ziekenhuis moeten. Zij hebben ernstige klachten, zoals bloedige diarree. De Europese gezondheidsorganisatie stelt dat na interviews met patiënten en een eerste analyse de chocoladeproducten van Ferrero de boosdoener lijken.

Het is nog niet bekend hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Duidelijk is wel dat al op 15 december in de Belgische fabriek salmonella werd aangetroffen op het filter van twee reservoirs met grondstoffen. Volgens het bedrijf zijn alle producten vervolgens geblokkeerd en mocht geen Kindersuprise-ei de fabriek meer verlaten. Pas op 4 april kwam de voedselveiligheidsautoriteit van België met een waarschuwing om bepaalde chocoladeproducten niet meer te eten. Dat consumenten niet eerder erop zijn geattendeerd, levert Ferrero veel kritiek op.

Excuses

Zelf erkent Ferrero vrijdag in een persbericht dat er “intern vertragingen zijn ontstaan bij het tijdig opvragen en delen van informatie” en dat dit gevolgen had “voor de snelheid en doeltreffendheid van het onderzoek”. Het bedrijf verontschuldigt zich aan “onze consumenten en zakenpartners”.

Foodwatch spreekt van een voedselschandaal. De belangenorganisatie voor voedselkwaliteit ziet in de salmonella-uitbraak het bewijs dat de controle op voedselveiligheid faalt. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid, maar volgens Foodwatch reageren zij te laat op mogelijke gevaren en worden producten pas teruggeroepen als ze al geconsumeerd zijn. “Consumenten worden daardoor blootgesteld aan het risico om besmette producten te eten”, aldus de organisatie.

Lees ook

Onderzoeksraad: De controle op voedselveiligheid schiet tekort

De manier waarop de veiligheid van voedsel gecontroleerd wordt in Nederland schiet tekort. Er is geen gestructureerde aanpak om opkomende risico’s te ontdekken en te beoordelen.