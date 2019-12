VNO-NCW vreest na Britse verkiezingen een rampscenario voor ondernemers

Het is tijd om de mouwen op te stropen, waarschuwt werkgeversorganisatie VNO-NCW de Nederlandse bedrijven en ondernemers voor de naderende brexit. Nu Boris Johnson de Britse kiezers voor zich heeft gewonnen, is de kans op een handelsakkoord tussen de EU en het VK bijzonder klein, voorspelt de organisatie. Johnson ziet helemaal niets in de wens van de EU om de huidige afspraken van de interne markt zoveel mogelijk intact te houden. Het is alarmfase 1 voor bedrijven die nog niet zijn voorbereid op de brexit.

Dan maar geen handelsovereenkomst, dreigt Johnson. En dat betekent complete chaos voor het bedrijfsleven, zegt Winand Quaedvlieg, hoofd van VNO-NCW in Brussel. Want zonder wetten en regels weet niemand meer waar hij aan toe is. “En geen vrij verkeer van goederen meer. Een ramp voor de handel. Ik denk niet dat de Britten de brexitgevolgen helder op het netvlies hebben”, zegt Quaedvlieg.

Maar eerst zitten Nederlandse ondernemers nog een tijdje in de wachtkamer. Er verandert tot in elk geval 31 december 2020 namelijk niets aan de huidige afspraken tussen de EU en het VK. Pas vanaf 1 februari, een dag na de mogelijke uittreding van het VK, begint fase 2 van de brexit: het overleg over een handelsakkoord.

Het probleem is vooral dat Johnson niet meer, maar minder handel wil met de EU, zegt Quaedvlieg. “En hij wil nieuwe handelsregels die afwijken van de regelgeving in de EU, zoals de subsidiëring van bedrijven in het VK. Maar dat werkt averechts, want dan reageert de EU weer met invoerheffingen voor Britse bedrijven. Dat wordt een conflict en moeten we niet willen.”

Volgens handelsexperts liggen de wensen van de EU en het VK zo ver uit elkaar, dat een akkoord voor 2021 onmogelijk is. Daar is Quaedvlieg het mee eens. Hij hoopt op een laatste strohalm, namelijk een uitstel van een of twee jaar. Dat kan als zowel de EU als het VK in juni constateert dat een akkoord in december onhaalbaar is en beide een uitstel zien zitten. “Dat lijkt de beste kans, maar Johnson heeft al aangegeven dat hij zeker geen uitstel wil. Maar een akkoord binnen een jaar is onhaalbaar, dus dreigt een no deal van het handelsakkoord.”

Volgens een rapport van ABN Amro afgelopen zomer zijn ondernemers de brexit meer dan beu. Zien bedrijven de deal niet liever klappen dan opnieuw jaren in onzekerheid te leven? Nee, zegt Quaedvlieg stellig. Dat heeft hij ondernemers meerdere malen voorgelegd. “En iedereen is het unaniem eens dat er hoe dan ook een handelsakkoord moet komen. Een no deal is zekerheid op chaos. En dat levert meer onzekerheid op dan langer onderhandelen over een deal.”

