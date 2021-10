Vliegverkeer Schiphol blaast zorgelijk veel ultrafijnstof de lucht in

Medewerkers van Schiphol werken vaak in lucht vol ultrafijnstof. Vooral rond de terminals en de pieren: daar zijn concentraties gemeten van gemiddeld 100.000 tot 120.000 deeltjes per vierkante centimeter. Bij zogeheten jet blast events, de sterke luchtstroom bij het starten van vliegtuigmotoren, doen zich uitschieters voor tot 500.000 deeltjes, vaak minutenlang.

Deze waarden zijn vastgesteld in onderzoek door TNO. Het ultrafijnstof is voor verreweg het grootste deel afkomstig is van vliegtuigen, en dus niet van wegverkeer of andere dieselmotoren op de luchthaven. De onderzoekers houden wel een serie slagen om de arm. Ze hebben alleen overdag gemeten, met twee voertuigen die op en rond Schiphol rondreden. Dat deden ze in de maanden mei en juni, toen de luchtvaart nog op een laag pitje stond.

Conclusies over de hoeveelheid ultrafijnstof in hoogtijdagen zijn lastig te trekken, waarschuwen de onderzoekers, en vanwege methodologische verschillen zijn vergelijkingen met andere plekken nauwelijks te maken. Maar Schiphol zelf geeft wel een beeld van de ernst van de situatie, met een verwijzing naar een drukke weg in hartje Rotterdam. Daar zijn gemiddelden per kwartier tot 100.000 deeltjes gemeten. Landelijke normen over wat nog aanvaardbaar is, bestaan niet.

‘Verschrikkelijk veel zorgen’

Ultrafijnstof bestaat uit deeltjes tot 0,1 micrometer, 10.000 keer kleiner dan een millimeter. Dat is zo klein dat het lichaam dat stof niet snel opruimt. Daardoor blijft het lang in de longen achter, kan het snel in het bloed worden opgenomen en via de bloedbaan ook in andere organen terechtkomen.

Over de gezondheidsrisico’s die daardoor ontstaan, is nog veel onzeker, maar de Gezondheidsraad waarschuwde vorige maand voor een grotere kans op astma-aanvallen, op hartritmeveranderingen en – bij langdurige blootstelling – ook op hart-, vaat- en longziekten. Ook lijkt er een verband te zijn met problemen tijdens de zwangerschap, waaronder een hogere kans op vroeggeboortes.

“Mensen die op Schiphol werken, vooral op de platforms, maken zich hier verschrikkelijk veel zorgen over”, zegt Joost van Doesburg van FNV Luchtvaart. In een enquête eind vorig jaar zeiden veel platformmedewerkers al dat ze regelmatig de uitlaatgassen van vliegtuigen inademen.

Duurzaam taxiën

Schiphol stelde in 2019 al een ‘actieplan ultrafijnstof’ op – de opdracht voor het TNO-onderzoek vloeide daaruit voort. De luchthaven wil dat uiterlijk in 2030 al het werk op de grond, met uitzondering van de starts van vliegtuigen natuurlijk emissievrij is. Dat kan onder meer door dieselaggregaten op vliegtuigopstelplaatsen te vervangen door walstroom: een aansluiting op het elektriciteitsnet.

Ook is er een proef gedaan met duurzaam taxiën: een sleepvoertuig zorgt dat een vliegtuig niet met de motor aan over het vliegveld hoeft te rijden. De luchthaven verwacht daarnaast het nodige van de inzet van nieuwe, minder vervuilende vliegtuigen en van schonere brandstof.

Lees ook:

Werken op Schiphol is ongezond en onveilig, waarschuwt FNV. ‘We zijn meer poppetjes dan mensen’

Werken op Schiphol is niet gezond en veilig genoeg, vindt vakbond FNV. Dat kan de luchthaven straks gaan opbreken.