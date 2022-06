Vliegveld Lelystad blijft ook de komende jaren dicht. Het kabinet stelt een besluit over eventuele opening van de luchthaven uit tot 2024. Bronnen in Den Haag bevestigen dat minister Mark Harbers (infrastructuur) dit vrijdag bekend zal maken.

Harbers presenteert vrijdag na de ministerraad zijn toekomstplan voor Schiphol. Eerder deze maand lekte al uit dat het kabinet wil dat de nationale luchthaven krimpt. Op dit moment mogen er op Schiphol jaarlijks 500.000 starts en landingen plaatsvinden, vanaf 2024 geldt er een maximum van 440.000.

Vliegveld Lelystad moet een overloop-luchthaven van Schiphol worden, waar vooral vakantievluchten naartoe kunnen verhuizen. Dat moet Schiphol ontlasten en de ruimte bieden voor ander, meer intercontinentaal vliegverkeer. Maar een besluit over de opening van Lelystad wordt al jaren vooruit geschoven. Het vorige kabinet worstelde er al veelvuldig mee, niet in de laatste plaats vanwege onenigheid binnen de coalitie.

Het mag historisch worden genoemd

Het probleem van Lelystad is dat de natuurvergunning nog ontbreekt. De stikstofproblematiek raakt ook deze luchthaven. Harbers hoopt dat in 2024 de knoop wel kan worden doorgehakt. Waar hij dat op baseert, is onduidelijk. Na de minsterraad geeft Harbers een persconferentie.

Dat Schiphol moet inkrimpen mag historisch worden genoemd. Tot nu toe heeft politiek Den Haag altijd ingezet op groei, vanwege het economische belang van de luchthaven. In het coalitieakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgelegd dat bij de plannen voor Schiphol ‘aandacht moet zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur’.

Met name de overlast voor omwonenden speelt een grote rol bij het kabinetsbesluit om het aantal vluchten op Schiphol te beperken. Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat blootstelling aan ultrafijnstof kan leiden tot hart- en vaatziekten. Maar ook de uitstoot van stikstof en CO2 nopen het kabinet om in te grijpen.

