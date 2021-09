Vliegtuigbrandstof kán duurzaam, maar de benodigde grondstoffen zijn er nauwelijks

Het lijkt nog ver weg: in 2050 moet alle vliegtuigbrandstof duurzaam zijn. Maar of dat doel, hoe ver weg ook, haalbaar is, is nog maar de vraag. Biobrandstof dekt ‘maar een fractie’ van de verwachte vraag, zegt het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Synthetische brandstof is kansrijker, maar als de vraag daarnaar ook buiten de luchtvaart groeit, zal die evenmin in de behoefte kunnen voorzien.

De doelstelling is afkomstig uit de Luchtvaartnota van het nu demissionaire kabinet: in 2030 moet 14 procent van alle in Nederland getankte vliegtuigbrandstof duurzaam zijn, in 2050 geldt dat voor alle brandstof. Uit onderzoek van het NLR blijkt nu: dat laatste wordt erg lastig.

Als het gaat om biobrandstof is de conclusie helder. Die wordt geproduceerd uit afval uit de bos- en landbouw en uit afgewerkt frituurvet. Zulke brandstof wordt al industrieel gemaakt, maar voorziet in minder dan 1 procent van de behoefte. Daar zit wel wat rek in, maar bij lange na niet genoeg, stelt het NLR.

Een druppeltje

Een tweede soort duurzame vliegtuigbrandstof is synthetische kerosine. Die wordt gemaakt van CO 2 die uit de lucht wordt gehaald of afgevangen bij bijvoorbeeld fabrieksschoorstenen, met waterstof als tweede grondstof. Het NLR heeft alleen kerosine meegerekend uit waterstof die ‘groen’ wordt geproduceerd.

De luchtvaart zelf ziet toekomst in deze synthetische kerosine – ook al is die veel duurder dan gewone. KLM voerde begin dit jaar al een vlucht uit met 500 liter ervan, slechts een druppel op de 35.000 liter die een Boeing 737 op een dag opmaakt, maar volgens KLM toch een doorbraak.

Maar het NLR wijst erop dat dit soort kerosine vooralsnog alleen in laboratoria geproduceerd wordt. Een eerste stap is dus om fabrieken te bouwen die deze brandstof produceren. Volgens het NLR moet Nederland daarin het voortouw nemen. “Als de afzetmarkt ervoor groeit, wordt het minder riskant om erin te investeren”, zegt NLR-onderzoeker Bram Peerlings.

‘Echte oplossing’

Maar ook de productie van synthetische kerosine loopt tegen grenzen aan. Alleen als alle benodigde grondstoffen worden ingezet voor de luchtvaart, kan er in 2050 genoeg van deze kerosine geproduceerd worden. Het NLR heeft ook een scenario doorgerekend waarin 80 procent van die grondstoffen in andere sectoren worden gebruikt. En dan voldoet het aanbod aan duurzame brandstof (biologisch en synthetisch samen) in de verste verte niet aan de vraag.

Hoe dat uitpakt voor de tussenstap van 14 procent duurzame brandstof in 2030 durft Peerlings niet te zeggen. Critici van de vervuiling door de luchtvaart vinden sowieso dat de overgang naar ‘duurzaam’ te lang duurt. “De echte oplossing is veel simpeler”, reageerde Greenpeace op de KLM-vlucht met 500 liter synthetisch spul. “Minder vluchten.”

Niemand kan toveren, duurzame luchtvaart is nog heel ver weg

De luchtvaart moet duurzamer. Maar verwacht niet te veel van technologie, waarschuwen wetenschappers.