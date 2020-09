Vliegen in een V kan ooit misschien veel brandstof schelen

Kan hij ook echt vliegen? Met die vraag trokken onderzoekers van de TU Delft half juli naar het Duitse vliegveld Fassberg. Anderhalf jaar hadden ze gewerkt aan een schaalmodel van een nieuw type vliegtuig: geen sigaar met vleugels, maar een soort vliegende V, met de passagiers in de poten van die V.

En ja, hij vloog. Dat maakten de onderzoekers dinsdag bekend, samen met KLM-topman Pieter Elbers en Daniel Reckzeh die bij vliegtuigbouwer Airbus de afdeling onderzoek en technologie leidt.

Dat KLM en Airbus eraan meewerken en -betalen, zegt iets over het belang dat die twee bedrijven hechten aan het Flying-V-project. De onderzoekers verwachten dat dit nieuwe ontwerp veel betere aerodynamische kwaliteiten zal hebben en dus met veel minder luchtweerstand te maken krijgt. Dat kan het brandstofverbruik met 20 procent terugdringen vergeleken met de meest geavanceerde toestellen waarmee nu gevlogen wordt. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten én de belasting van het milieu.

Vijf minuten in de lucht

Het schaalmodel had al een reeks testen aan de grond ondergaan, onder meer in de windtunnel, en nu blijkt het dus ook te kunnen vliegen. Een ‘belangrijk moment’, zei Elbers erover, een ‘geweldig succes’ volgens Reckzeh. Toch ging niet alles goed. Ja, het toestelletje kwam van de grond en kon vijf minuten in de lucht gehouden worden – tot de accu bijna leeg was. Maar landen bleek lastig: het vliegtuigje kwam op zijn neus terecht en het neuswiel brak af.

“Niets om je zorgen over te maken”, zei projectleider Roelof Vos van de TU Delft bij de presentatie. Bij het opstijgen had de neus juist de neiging te sterk omhoog te gaan en bij sommige manoeuvres in de lucht bleek het toestel niet makkelijk stabiel te krijgen. Allemaal zaken die bij dit soort tests niet ongewoon zijn, zei Vos, en die ook goed verholpen kunnen worden. Het staat bijvoorbeeld al vast dat het zwaartepunt van het toestel iets verder naar voren moet komen te liggen.

Met de test is in elk geval de eerste doelstelling bereikt: laten zien dat een toestel in V-vorm inderdaad kan vliegen. Ook over een tweede resultaat zijn de onderzoekers tevreden: bij de manoeuvres die tijdens de vlucht zijn uitgevoerd zijn metingen verricht die een stortvloed aan data opleverden. Die zullen de komende tijd bestudeerd worden.

312 passagiers

Maar het gaat nog vele jaren duren voor passagiers daadwerkelijk aan boord kunnen stappen van dit revolutionaire vliegtuigtype. Voor een tweede testvlucht met het schaalmodel, waarschijnlijk in de loop van volgend jaar, moet allereerst de opgelopen schade hersteld worden. En juist omdat het zo’n onconventioneel model is, zijn er veel vluchten nodig om uit te vinden hoe het nieuwe toestel uiteindelijk veilig de lucht in kan.

De stap van een schaalmodel met een spanwijdte van drie meter naar een toestel dat plaats biedt aan 312 passagiers (net als het nieuwste Airbus-toestel, de A350) is uiteraard gigantisch. Na de ontwerpfase duurt het voor een vliegtuigbouwer doorgaans zeker zeven jaar om een toestel te ontwikkelen, vertelde Reckzeh van Airbus. Aan die ontwikkelfase is de Flying-V bij lange na nog niet toe.

