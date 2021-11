Vlak bij Schiphol wonen is voor studenten niet zo erg, vindt Amstelveen. Maar het Rijk ligt dwars

Vliegtuigherrie? Vandaag niet. Het is een doordeweekse dag en in de Amstelveense wijk Kronenburg is het stil – ware het niet dat de bermmaaiers van de plantsoenendienst doordringend snerpen. Ooit was dit een bloeiende kantorenwijk, nu staat een deel van de gebouwen leeg. Een ander deel is al gesloopt, hoge hekken staan rond braakliggende grond. Veel leven zit er niet meer in.

Dat moet veranderen, vindt de gemeente Amstelveen. Die heeft een nieuwe wijk in gedachten met studentenwoningen, kantoren en groen. Maar dat plan stuit op bezwaren. Kronenburg ligt niet ver van Schiphol, in een gebied met zoveel geluidsoverlast dat er geen nieuwe woningen gebouwd mogen worden.

Dat vindt althans de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). En omdat de gemeente haar bezwaren negeert, is de ILT zelfs naar de Raad van State gestapt. Dat leidt tot minstens een half jaar uitstel en misschien zelfs tot afstel van het plan. Maar de gemeente voert aan: de studenten die hier komen wonen, kunnen best tegen wat lawaai.

Huizen gesloopt

Hoe zit het precies? In veel gebieden rond Schiphol is de geluidsoverlast of het risico bij vliegtuigongelukken zo groot dat er maar beperkt gebouwd mag worden. In het zogeheten luchthavenindelingsbesluit (LIB) waarin dat vastligt, worden verschillende soorten gebieden onderscheiden: in LIB-3 en LIB-4 (zoals het ambtelijk jargon luidt) mogen niet of nauwelijks nieuwe woningen gebouwd worden, in LIB-1 en LIB-2 moeten huizen zelfs gesloopt worden zodra ze leeg komen te staan.

Daar blijft het niet bij, want er liggen nieuwe regels klaar op het gebied van geluidshinder die nog strenger uitpakken, vooral omdat allerlei soorten geluid (van vliegtuigen, maar bijvoorbeeld ook van autoverkeer) voortaan bij elkaar opgeteld worden. Een groot gebied rond Schiphol gaat dan ‘de facto op slot’, waarschuwden vier provincies en 56 gemeentes vorig jaar al in een brief aan het Rijk.

“Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam kunnen plannen voor 70.000 nieuwe woningen dan niet doorgaan”, zegt Lex Brans, die zich namens de provincie Noord-Holland bezighoudt met het op gang helpen van woningbouw. “Als je de beperkingen vanwege stikstof en Natura2000-gebieden erbij optelt, blijft er in de hele provincie bijna niets over.”

Studenten minder gevoelig

Ook met de bestaande regels dreigt Amstelveen al vast te lopen. Kronenburg ligt in LIB-4-gebied, en dat betekent dat er hoogstens 25 nieuwe woningen mogen komen (om open gaten in de bebouwing te vullen) of ‘shortstay’-voorzieningen (zoals hotels) en opvang voor asielzoekers. Heel wat anders dan Amstelveen voor ogen heeft: 2500 studentenwoningen en ook huisvesting voor expats.

Kan dat zonder geluidsoverlast? Kronenbrurg ligt bijna recht onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan, en in het laatste precoronajaar verwerkte die volgens een opgave van Schiphol 24.500 vluchten. Alleen bij wijze van uitzondering wordt er ’s nachts op die baan gevlogen, maar dat gebeurde in 2019 toch zo’n 1200 keer.

“Natuurlijk, het is geluidsbelast gebied”, zegt de Amstelveense wethouder Floor Gordon. “Daarom hebben we heel serieus gekeken naar wat hier wel en niet kan.”

Met 2500 studenten denkt de gemeente een bewonersgroep te pakken te hebben die goed in dit gebied past, legt Gordon uit. Ze beroept zich op inzichten van de GGD Amsterdam. Hinder kan zorgen voor een snellere hartslag en een hogere bloeddruk, stelde die in een advies. Als dat lang duurt, kan dat leiden tot ischemische hartziekten en uiteindelijk, op latere leeftijd, tot een hartinfarct.

Maar, vervolgde de GGD, mensen onder de dertig zijn minder gevoelig voor geluid. En omdat ze jong zijn, is het niet waarschijnlijk dat ze meteen al last krijgen van hun hart. Tenslotte wonen ze maar een paar jaar in een studentenwoning en daarna hebben ze nog jaren de tijd om van bijvoorbeeld die hoge bloeddruk te herstellen. De conclusie: “De kans dat studenten tijdens het wonen op Kronenburg cardiovasculaire ziekten oplopen door geluid is extreem klein”.

Nul op het rekest

Onder meer met dit advies onder de arm stapte de gemeente naar de inspectie om een ‘verklaring van geen bezwaar’ (vvgb) aan te vragen: daarmee zou ze alsnog haar plannen mogen uitvoeren. Ze kreeg nul op het rekest – een studietijd van, zeg, vier jaar is echt iets anders dan shortstay, stelde de inspectie onder meer.

Amstelveen paste de plannen aan en stelt nu dat een vvgb vanwege nieuwe regels niet meer nodig is. En dat laatste vecht de inspectie nu aan bij de Raad van State. “Teleurstellend”, zegt Gordon. “We zijn ervan overtuigd dat ons nieuwe plan passend is.”

Brans van de metropoolregio valt haar bij: “Maar de inspectie is bang voor precedentwerking. Die vreest dat andere gemeenten dan ook plannen gaan maken voor plekken onder de aanvliegroutes van Schiphol. Dat leidt tot meer bezwaren van omwonenden en daar kan Schiphol last van krijgen. En dát wil de inspectie liever niet.”

Schiphol zelf laat weten wel ‘aandachtspunten’ te hebben, maar heeft geen onoverkomelijke bezwaren tegen het plan.

Studentenfeestjes

Pal naast Kronenburg liggen trouwens al studentenflats, op Campus Uilenstede (ook LIB-4) maar vandaag is er zelfs geen bermmaaier te horen. En vliegherrie? “Dat valt wel mee”, zegt Edward Renes. Hij woonde hier in de jaren negentig, tegenwoordig heeft hij er werk in zijn eigen – jawel – geluidsstudio. “Hier binnen”, grapt hij, “maken we pas echt lawaai”.

“Er zijn van die dagen, dan hoor je elk kwartier wel een vliegtuig overkomen”, vertelt bewoner Rick Jong. “Dat geeft echt wel overlast, ja. Vooral ’s zomers, als je je raam open hebt.” Maar ja, voegt hij er laconiek aan toe, “als je dat dichtdoet, heb je er al minder last van”.

Kunnen studenten dan inderdaad beter tegen herrie? “Misschien wel, ja”, grinnikt Jong. “Als hier een studentenfeestje is, hoor je dat ook heel goed. Hoewel, zo’n vliegtuig maakt méér lawaai.”

