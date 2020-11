Vivian van Antwerpen vecht al jaren tegen het UWV: ‘Ik ben mentaal beperkt verklaard door een systeemfout’

Vivian (35) en Bas (39) van Antwerpen worden in december 2016 de trotse ouders van hun eerste kindje. Vivian krijgt tijdens de zwangerschap last van haar bekken en meldt zich na het zwangerschapsverlof ziek bij haar baas. Ze krijgt een brief van het UWV dat de ziekmelding is doorgekomen. Tot zover.

Ruim een jaar later – in maart 2018 – krijgen de twee ineens een telefoontje van het UWV. “Ze vroegen hoe het ging met borstvoeding geven.” De jonge moeder legt uit dat haar kind inmiddels met de pot mee-eet. Maar ze wordt niet geloofd. In het systeem van de uitkeringsinstantie staat namelijk dat Vivian pas net is bevallen. Wat volgt is een discussie over de geboortedatum van haar dochter.

De jonge ouders zijn na het gesprek zo in de war dat ze besluiten een advocaat in te huren. Ze willen weten wat er in de dossiers van het UWV staat. Tot hun schrik zien ze dat het UWV denkt dat Vivian vermoedelijk een mentale beperking heeft, omdat ze niet zou weten wanneer haar kind geboren is. De datum van haar eerste dag van ziekmelding – dit is later belangrijk voor het recht op een Wia-uitkering – is ook niet vastgesteld. Het gezin wil dat het dossier wordt herzien.

(Geen) recht op een Wia-uitkering

Anderhalf jaar na het telefoongesprek is er nog altijd geen datum van ziekmelding vastgesteld, vertelt Vivian. Ondertussen heeft ze veel last van haar bekken, rug en benen, zoveel dat ze zelf aangeeft niet te kunnen werken. “Weet je hoe vaak ik het UWV heb verzocht om een gesprek om de misstanden op lossen, en om aan te tonen dat ik serieuze klachten heb sinds de bevalling? Maar zulke uitnodigingen wezen ze steeds af.”

Wel kregen de twee steeds meer brieven. “Eerst konden we wel een Wia-uitkering – een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor wie na twee jaar ziekte niet of minder kan werken – aanvragen, toen weer niet. Vervolgens moesten we alle eerdere brieven als niet verzonden beschouwen”, vertelt Bas. Allemaal als gevolg van de onjuiste registratie van de ziektemelding.

En dan ligt er ineens een brief op de mat met de melding dat Vivian geen recht heeft op een Wia-uitkering. “Dit zou met mij zijn besproken en ik had er een brief over gekregen. Zowel dat gesprek als die brief heb ik nooit gehad”, zegt Vivian.

Bezwaar

De twee laten het er niet bij zitten en stappen naar de commissie bezwaar en beroep van het UWV. Hun advocaat vraagt om de stukken die tot het besluit voor het niet toekennen van de uitkering hebben geleid. “Daar moesten we ruim vijf weken op wachten. We kregen ze op vrijdagmiddag en vier dagen later moesten we ons bezwaar inleveren”, legt Bas uit. “Dan krijg je echt het gevoel dat ze je het leven zuur maken.”

Verder beweert de commissie bezwaar en beroep dat ze op spreekuur is geweest. Onmogelijk zegt Vivian, want ik ben nooit op spreekuur geweest. Er volgen twee stevige gesprekken met de regiomanagers. Bas: “Uiteindelijk gaven ze toe: nee ze is niet gezien.” Vooralsnog krijgt Vivian geen Wia-uitkering.

Later gaan de twee nog op de koffie bij UWV-bestuurder Fred Paling. Dit nadat ze via een aangetekende brief een gesprek met hem hadden geëist. Ook komt medisch adviseur Herman Kroneman bij hen thuis langs. “Die wilde ons 1200 euro aanbieden. Ter compensatie van de immateriële schade en gemaakte kosten. Dat hebben we geweigerd. Even later kregen we dat bedrag toch op onze rekening gestort, we hebben dat weer teruggestort.”

Rechtvaardig en volgens de richtlijnen

Het gaat de twee niet om het geld. “Wij willen serieus genomen worden en we willen dat besluiten rechtvaardig en volgens de de richtlijnen genomen worden. Dat kun je niet afkopen”, zegt Bas.

In een reactie laat UWV weten dat in deze zaak zeker fouten zijn gemaakt in de procesgang. “Er is op een aantal punten onzorgvuldig gehandeld, daarvoor hebben wij onze excuses aangeboden”, zegt een woordvoerder. De beoordeling van de zaak – die in eerste instantie ging om een ziektewetuitkering – is volgens het UWV wel op de juiste wijze tot stand gekomen. Dat is in bezwaar en in beroep bij de rechtbank bevestigd, een hoger beroep loopt nog. Een herbeoordeling van de Wia-uitkering moet nog volgen.

Bas: “Wat mij het meeste raakt, is dat het UWV zich onschendbaar waant. Ze geven toe dat er erg veel fouten zijn gemaakt, maar zeggen tegelijkertijd niets onrechtmatigs te doen. Daar kan ik met mijn hoofd niet bij.”

