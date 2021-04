Virus dwingt modebranche verder in overlevingsstand

De pandemie doet rare dingen met de economie. Waar de ene sector in zak en as zit, doet corona andere branches juist groeien. In de detailhandel komen pieken en dalen zelfs samen. Ga maar na: in crisisjaar 2020 hebben (web)winkels 5,9 procent méér omgezet dan in 2019, toen er geen virus aan de lucht was. Bouwmarkten en supermarkten konden de vraag nauwelijks aan. Maar voor de modebranche was de pandemie één doffe ellende.

De omzet daalde in het vierde kwartaal het sterkst bij kledingwinkels (-26,9 procent), met als dieptepunt de sluiting van alle non-foodwinkels medio december. In die maand kromp de omzet van kleding met 45,3 procent. “Een deel van de modewinkels hangt in de touwen”, zegt ‘kledingeconoom’ Rens Tap van branchevereniging Modint.

‘Klanten voelen zich opgejaagd met een tijdslot’

Het winkelen op afspraak geeft iets lucht, maar daar is alles wel mee gezegd. “Alles moet nu door de ritjes van die afspraken geperst worden. Dat is vooral voor de grote ketens niet rendabel. Die draaien op volume, op veel klanten op een dag. Maar een broek of jurk uitzoeken is een ander verhaal dan even een waterkoker halen. Klanten die kleding willen kopen, voelen zich opgejaagd bij een afspraak met een tijdslot.”

Volgens Tap kampt de branche nu met een duivels dilemma. Want stilzitten en niets doen is geen optie. Ook al is er geen vooruitzicht op onbeperkt winkelen op korte termijn, er zullen toch nieuwe collecties moeten worden ingekocht. “Je kunt de lopende productie proberen af te wenden, maar dan laat je de keten in de steek. Een kledingketen zegt niet zomaar tegen de fabriek in Macedonië: ‘Sorry, ik heb niks voor jullie’.”

Tap vreest dat het voorjaarsgoed, in februari aangekomen in de haven van Rotterdam, achterblijft in de magazijnen. “Dat raak je niet kwijt. Misschien is het een oplossing om de tussencollectie niet te laten produceren. Je moet wat. En we waren natuurlijk voor corona al kwetsbaar. Iedereen in de modebranche staat in de overlevingsstand.”

Even geen trouwpakken

Al maakt het nog wel uit in welk segment van de modesector een onderneming opereert. Herenmodezaken hebben het zwaar, omdat de vraag naar nette kleding fors is afgenomen nu mensen vaker thuis werken. Feesten en partijen zijn er ook even niet bij, waar bruidsmodezaken en winkels die kostuums verkopen veel last van hebben. Casual kleding doet het weer wel goed, ook weer omdat we veel thuis werken.

Guus Metz is eigenaar van Immediate Fashion, producent en leverancier van trouwkleding voor heren. “Die trouwerij gaat uiteindelijk 99 van de 100 keer wel door, maar de vraag is wanneer. Het is wachten tot de horeca open mag. Door het winkelen op afspraak zit er wel weer wat beweging in, maar de grote groep schuift de trouwdatum voor zich uit.”

2020 had – vanwege het mooie ronde getal – hét trouwjaar moeten worden. Metz: “Wij zien 2021 nu maar als een overgangsjaar en beschouwen 2022 als een inhaaljaar. Er is genoeg gespaard het afgelopen jaar, dus straks wordt er ongetwijfeld ook meer besteed.”

Containerkrapte

Maar dan moet wel de bevoorrading op gang komen. De modebranche is vrijwel geheel afhankelijk van internationale producenten en leveranciers uit landen als China, Turkije, Griekenland en India. Nu door de lockdown containerkrapte is ontstaan, gaat de kostprijs van kleding als een komeet omhoog. Dat maakt het inkopen van modecollecties tot een hele puzzel, zegt Patrick Draijer van modemerk Yaya. Dat is een Europese speler met 2500 verkooppunten, waaronder ook eigen winkels.

“Wij schaken op meerdere borden en werken een half jaar vooruit. Ik ben nu bezig met het inkopen van de collectie voor oktober-november.” Een riskante bezigheid, want Draijer moet maar hopen dat het virus tegen die tijd is verdreven. “En wij financieren alles voor.” Toch handelt hij niet veel anders dan anders, zegt hij: “Als ondernemer is niks zeker. Het is een beetje op gevoel varen. We blijven gewoon het ritme van het jaar aanhouden.”

