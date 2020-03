Vijf vragen over deze hondsberoerde beursdag

Was het crisis op de aandelenbeurzen?

Ja, het ging er ruig aan toe. ’s Morgens werd er zo druk gehandeld dat het voor sommige fondsen niet mogelijk was snel een koers op te maken. Toen dat wel was gelukt, bleek de AEX-index, de belangrijkste graadmeter voor de gang van zaken op de Amsterdamse beurs, maar liefst 7,4 procent lager te staan dan vrijdag. Een kapitale daling. Alle 25 bedrijven die gezamenlijk de AEX bepalen, stonden diep in het rood. De 9de maart van 2020 leek op weg naar een plekje in de top-10 van de lijst van slechtste beursdagen in de afgelopen 35 jaar. De coronacrisis had zijn sporen al getrokken op de beurzen. Maar zo hard als maandagochtend was het nog niet gegaan.

Hoe kwam dat?

Aanleiding was de aankondiging van Mohammed bin Salman, de sterke man van Saudi-Arabië, dat zijn land de olieproductie gaat opvoeren. Een spectaculaire daling van de olieprijs was het gevolg en een spectaculaire daling van de ‘olie-aandelen’ was daar weer een gevolg van. Je zou dan verwachten dat aandelen van veel andere bedrijven zouden stijgen: voor hen is olie immers een kostenpost. Maar het tegendeel gebeurde. De verklaring? Alle onzekerheid rond de coronacrisis.

Waar vielen de hardste klappen?

Shell, het aandeel dat bij Nederlandse beleggers het vaakst in de portefeuille zit, opende 22 procent onder de slotkoers van vrijdag. Ongekend, dat woord mag gebruikt. De omzetten waren enorm. Op een gemiddelde beursdag worden er 11 miljoen aandelen Shell verhandeld. Maandag waren dat er om twaalf uur al 33 miljoen. ‘Verkoop Shell nooit’, luidt een beurswijsheid, die vooral gestoeld is op het hoge dividend dat Shell pleegt uit te betalen. Die beurswijsheid ging maandag niet op.

De koersen van bedrijven die erg afhankelijk zijn van olieconcerns (SBM Offshore, Fugro) duikelden mee. Dalingen van meer dan tien procent waren er ook voor Arcelor Mittal (staal), Aegon (verzekeringen), ABN Amro en ING. Als de coronacrisis tot faillissementen gaat leiden, kunnen de banken op stroppen rekenen, zo is de vrees.

Op de buitenlandse beurzen ging het er even ruig aan toe. Wall Street was net open of er kwam een handelsstop. De S&P500-index was na opening met meer dan 7 procent gedaald en dan schrijven de regels een kwartier pauze voor. Schalie-oliebedrijven en toeleveranciers van grote oliemaatschappijen noteerden koersverliezen van twintig tot dertig procent. Soms meer.

Is het crisis op de beurzen?

Dat kun je wel zeggen. Op 18 februari stond de AEX-index op 625 punten, gisteren sloot die op 490,66: een verlies van 21 procent. Zulke grote verliezen in zo’n korte tijd doen denken aan de koersdalingen van de herfst van 2008. Toen verloor de index in de maand september 20 procent en in oktober nog eens 19 procent.

Shell verloor gisteren 17,5 procent van zijn waarde. Het aandeel sloot op 15,27 euro; zo laag stond het aandeel zelfs in het crisisjaar 2009 niet en ook niet in 2016 toen olie ook een tijd spotgoedkoop was. Er werden maandag 69,7 miljoen aandelen Shell ge- en verkocht.

Aegon verloor 16,8 procent, ABN Amro 14,9 procent en ING 14,25 procent. Het aandeel ING bereikte de laagste stand (6,47 euro) sinds de lente van 2013 toen de bank nog worstelde met de naweeën van de financiële crisis. Vergeleken met het begin van dit jaar zijn koersen van Aegon, Shell en ABN Amro met meer dan 40 procent gedaald.

Een beroerde dag dus voor beleggers en pensioenfondsen?

Een hondsberoerde. De AEX eindigde uiteindelijk 7,65 procent ­lager. Daarmee bereikte de 9de maart inderdaad de top-10 van slechtste beursdagen in 35 jaar: plek 9 om precies te zijn. Net achter 8 oktober 2008 en net voor 15 oktober 2008. Leuk was het voor beleggers die speculeren op koersdalingen – die zijn er ook – en voor aandeelhouders van Vopak. De verwachting is dat oliehandelaren nu olie gaan inslaan, omdat die goedkoop is. Als ze die niet kwijt kunnen , moet die olie ergens worden opgeslagen. Vopak heeft er de tanks voor.

