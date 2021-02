Vijf vragen over de rommelige GGD-aanbesteding bij testlijn en vaccinatielijn

Hoe uitzonderlijk is dit?

Aanbestedingen boven de 214.000 euro moeten volgens de wet in principe openbaar worden aangekondigd. Een onderhandse aanbesteding mag alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als er sprake is van extreme spoed en onvoorziene omstandigheden. Eerder gebruikte de overheid een onderhandse aanbesteding om zo snel mogelijk de uitbraak van de varkensgriep te kunnen beperken. Een onderhandse aanbesteding gaat sneller dan een openbare, omdat je onderhandelt met maar één of meerdere zelf geselecteerde bedrijven. Ook gelden de wettelijke minimumtermijnen niet. De GGD moest snel een coronatestlijn en een vaccinatielijn uit de grond stampen. De dienst heeft de systemen, de apparatuur en de mensen niet om die taken zelf uit te voeren. Vandaar de aanbesteding.

Klinkt logisch, wat is dan eigenlijk het probleem?

Deskundigen in het aanbestedingsrecht betwijfelen of de GGD wel de juiste juridische weg heeft bewandeld. Zij vragen zich af of de gezondheidsdienst wel voldoende hard kan maken dat er sprake was van dwingende spoed. En als daarvan toch sprake was, waarom er niet meerdere offertes zijn aangevraagd bij meerdere bedrijven om de prijs en kwaliteit te vergelijken. Bovendien bestaat juist voor dit soort aanbestedingen een mooie juridische tussenweg. De Europese Commissie heeft het mogelijk gemaakt voor overheden met haast om een openbare aanbesteding versneld af te ronden, binnen 15 dagen. Zo kunnen alle partijen die denken dat ze de klus kunnen klaren meedingen en is de procedure een stuk transparanter.

Heeft de GGD wel naar alternatieven gekeken?

Ja, maar het is niet bekend naar welke en hoe grondig. Er is ‘desk research’ gepleegd naar andere bedrijven die een kans zouden maken om de opdracht binnen te halen. Wat dat precies inhoudt, is ook niet bekend. Ook heeft de gezondheidsdienst bij andere partijen om basisinformatie gevraagd. Er hebben zich nog geen teleurgestelde of boze bedrijven in de openbaarheid gemeld.

Is wat de GGD heeft gedaan onrechtmatig?

De GGD beroept zich op het spoedeisende karakter van de aanbesteding. Er was geen tijd voor een openbare procedure, ook niet als die procedure versneld zou kunnen, stelt de gezondheidsdienst. Het is niet duidelijk of de rechter daarmee akkoord zou gaan als er een zaak zou worden aangespannen door een van de partijen die het – doordat het onderhands is gegaan – niet is geworden. De vraag is of zo’n zaak er ooit komt. Uit de aanbestedingsdocumenten blijkt namelijk niet op welke grond of gronden de andere benaderde partijen zijn afgewezen. Dan is het voor een bedrijf, dat achteraf ook had willen meedingen, heel moeilijk om bij de rechter te bepleiten dat het die kans had moeten krijgen.

Is het dan uiteindelijk een slechte aanbesteding?

Dat weten we eigenlijk niet. De GGD zegt dat het de enige geschikte partij is en dat zou heel goed kunnen. We weten niet welke andere bedrijven zijn benaderd en waarom die zijn afgewezen. Voor de vaccinatielijn geldt wel dat Teleperformance inmiddels ervaring had met het GGD-systeem, CoronIT, wat het callcenter volgens de GGD een voorsprong op andere bedrijven heeft gegeven. We weten ook niet welke bedrijven zich zouden hebben aangediend als de aanbestedingen wel openbaar zouden zijn gemaakt en of die het beter zouden doen.

Vakbonden CNV en FNV zijn om heel andere redenen niet blij met de aanbesteding. Teleperformance staat bij de bonden bekend als een bedrijf met slechte arbeidsvoorwaarden. Plaspauzes worden niet uitbetaald en werknemers bouwen geen pensioen op. Volgens de bonden had de GGD – omdat het een overheidsinstantie is – betere arbeidsomstandigheden moeten afdwingen bij de aanbesteding. Volgens de GGD is het juist aan de vakbonden om een beter cao voor deze werknemers te bevechten.

