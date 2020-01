Vietnam wil meedoen in de 5G-kopgroep

Kan Vietnam over vijf maanden zijn eigen 5G-netwerk uitrollen? Of is die claim van het nationale telecombedrijf Viettel te ambitieus? De aankondiging vanuit Vietnam trekt de aandacht, ook gezien de snelheid waarmee het Aziatische land zijn eigen koers uitzet. Maar experts uit de telecomindustrie zetten hun vraagtekens bij de haalbaarheid van de plannen.

De snelle mobiele verbinding werkt in ieder geval: twee Vietnamese ministers hebben laatst het eerste videogesprek gevoerd over 5G-technologie van eigen bodem. “Vietnam beheerst officieel de 5G-technologie”, meldde de Viettel High Technology Industry Corporation na de feestelijke presentatie op het hoofdkantoor. De ontwikkeling was razendsnel gegaan. Viettel had zes maanden nodig gehad om de hardware (zender-ontvanger) en de software te ontwikkelen.

Nu wil het staatsbedrijf gaan meedoen in de kopgroep. “Tot dusver hebben vijf bedrijven met succes 5G-netwerkapparatuur geproduceerd, namelijk Ericsson, Nokia, Huawei, Samsung en ZTE. Vietnam zal de zesde leverancier in de wereld zijn”, aldus het persbericht van Viettel, dat onder controle staat van het Vietnamese leger en ook aan militaire 5G-toepassingen werkt. Vanaf juni wil Viettel 5G commercieel gaan aanbieden.

De afgelopen decennia heeft Vietnam zich economisch enorm ontwikkeld. Het is volgens de Wereldbank opgeklommen van een arm land tot een land met een lager middeninkomen. Tussen 2002 en 2018 zijn ruim 45 miljoen mensen uit de armoede gehaald. In 2019 was de economische groei weer fors: naar verwachting bijna 7 procent. Bij die opmars hoort in de ogen van Vietnam ook technologische zelfstandigheid.

Daarbij komt dat Vietnam China wantrouwt en de Chinese 5G-leverancier Huawei liever buiten de deur houdt. De spanningen tussen beide landen worden regelmatig zichtbaar op zee: Vietnam verzet zich tegen de Chinese claim op de wateren nabij Vietnam. De technologische argwaan van Vietnam jegens China werd versterkt door cyberaanvallen op vliegvelden in Ho Tsji Minhstad en Hanoi in 2016. Vermoedelijk kwam de aanval uit China.

De Vietnamese ontwikkeling van 5G is belangwekkend, schrijft analist Prashanth Parameswaran vrijdag in The Diplomat, en sluit aan bij de ambities die Vietnam eerder heeft uitgesproken. Vietnam laat opkomende landen in Azië zien dat er meer opties zijn dan Huawei, zegt Parameswaran, al is het nog afwachten of Vietnam zijn beloftes waarmaakt.

Experts uit de telecomindustrie wijzen erop dat Vietnam niet zomaar de 5G-patenten van bedrijven zoals Qualcomm, Huawei en Ericcsson kan passeren. Door de kosten van het gebruik van die technologische kennis is het “financieel onrealistisch” dat Viettel zijn eigen infrastructuur kan creëren en verkopen, zegt Dimitri Mavrakis van ABI Research tegen BBC. “Als dat zo makkelijk was geweest, hadden telecomreuzen zoals AT&T of Vodafone hetzelfde gedaan.”

