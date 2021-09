Via Brussel krijgt het bedrijfsleven wel heel makkelijk de politiek om

Het bedrijfsleven beïnvloedt beleidsmakers in Brussel vaak al jaren voordat de Tweede Kamer over deze plannen hoort. In het boek Sluiproute Brussel doet journalist Lise Witteman uit de doeken hoe gewiekst lobbyisten te werk gaan.

Journalist Lise Witteman nam in 2018 ontslag bij De Telegraaf en vertrok op goed geluk naar Brussel. Ze zou verhalen leveren voor Follow the Money en De Groene Amsterdammer, als freelancer. Eenmaal daar viel ze van de ene verbazing in de andere: via Brussel weet het bedrijfsleven wel héél makkelijk het beleid te beïnvloeden. Sluiproute Brussel heet haar boek dan ook. Deze maand komt het uit.

Witteman: “Zo ontdekte ik dat diplomaten allerlei voordeeltjes kunnen krijgen. Korting op een nieuwe auto bijvoorbeeld. En er was die keer dat ik naar een bijeenkomst ging, georganiseerd door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel. Die werd gesponsord door Heineken. Ik vond dat maf. Maar ik was helemaal verbluft toen ik ontdekte hoe het werkt met congressen.”

Bankensector bepaalt de agenda

“Een voorbeeld. Je hebt een bijeenkomst, Eurofi, waar sprekers komen uit de politiek. Die wordt steeds gehouden rond het moment dat de ministers van financiën bij elkaar komen. Allerlei hotshots uit de bankensector betalen grof geld om daarheen te mogen. Journalisten zijn niet welkom. De organisatie, de bankensector, bepaalt de agenda, en zo kunnen ze heel slinks een redenatie inslijpen.”

Dat deden ze bijvoorbeeld bij zogenoemde ‘securisaties’, vertelt Witteman. “Dat is precies het beleggingsproduct waardoor de Amerikaanse bankensector in 2008 is ingestort.” Witteman ontdekte dat de bankensector via de Eurofi-congressen langzaam de geesten rijp wist te maken tegen het plan om die securisaties aan banden te leggen. “Het werd daar vanaf 2010 heel erg gepromoot in allerlei panels. Het verhaal was daar steeds: ‘securisaties zijn nodig om de Europese economie er weer bovenop te helpen. Daardoor krijgen de banken weer geld’.”

“Niemand zei: ‘Is dat wel zo? Is er niet een beter verdienmodel?’ Kijk, misschien hebben ze wel gelijk, maar het komt niet eens aan de orde. In Brussel wemelt het van dit soort conferentietjes, waar je als vertegenwoordiger van een sector een politicus kunt aanschieten zonder dat dat wordt geregistreerd in het lobbyregister. Ze maken de geesten rijp.”

Het innovatieprincipe

“Het meest verontwaardigd was ik over het zogenaamde innovatieprincipe. Dat bestond tot voor kort niet, maar is door het bedrijfsleven, specifiek de chemie en de tabaksindustrie, ingestoken. Het was zo: als Brusselse beleidsmakers de veiligheid van een product niet helemaal konden overzien, dan kwam het er niet. Dat heette het voorzorgsprincipe. Onder druk van lobbyisten kwam daar iets tegenover te staan. Een ander principe, waarmee de beleidsmakers ‘innovatie niet afremmen’. Wie wil dat nou niet? Maar het is dus bedacht door de tabaksfabrikanten, zodat hun producten aan zo min mogelijk regels hoeven te voldoen.”

“Het is zó vernuftig gedaan. Iedereen trapt erin, zeker Nederland dat erg voor innovatie is. Uiteindelijk kijkt niemand meer waar zoiets vandaan komt. Zo’n lobby voor een nieuw principe kan decennia doorgaan. Daar was ik echt boos over. Want terwijl het hele bedrijfsleven in Nederland al zei: ‘innovatieprincipe, dat moeten we doen’, was de Tweede Kamer überhaupt nog niet eens ingelicht dat men hiermee bezig was, laat staan dat ze ooit wisten wat de achterliggende agenda was.”

Onwetend Nederland

“Telkens als ik iets vond, dacht ik: goh, interessant, hoe zit Nederland erin? Ik zoeken. En toen begon het me op te vallen. Het was vaak helemaal niet zo evident hoe Nederland erin zat. Of beter gezegd: wanneer Nederland met een onderwerp te maken kreeg. Vaak, als ik goed ging kijken, was dat vele malen eerder dan de Tweede Kamer erover werd geïnformeerd.”

“Ik heb allerlei gevallen samengebracht in mijn boek uit de afgelopen tien jaar, precies de periode waarin Rutte premier was. Ik vraag me af: zou er altijd een Kamermeerderheid zijn geweest voor het beleid dat door hem in Brussel is gevoerd? Er is nooit discussie over geweest in de Tweede Kamer. Ik vraag me af of het dan terecht is dat de VVD met 34 zetels het beleid kan bepalen voor iedereen. Je kan pas een democratie hebben waarin mensen geïnformeerd hun stem uitbrengen als ze weten wat er gaande is.”

Lise Witteman, Sluiproute Brussel. De Europese lobby voor de bv Nederland. Anbo/Anthos, € 20,99

