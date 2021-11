Verzendplatform Sendcloud groeit keihard dankzij corona; 25 werknemers komen er per maand bij

Onverwacht veel geld haalden de oprichters van het Eindhovense Sendcloud deze zomer binnen voor hun online verzendplatform: 150 miljoen euro. Het bedrag komt van de Japanse techinvesteerder Softbank (die ook een grote investeerder is in Uber en Alibaba), van de Nederlandse investeringsmaatschappij HPE Growth en het Amerikaans-Franse L Catterton. Het tekent de ontwikkeling van een bedrijf dat nu negen jaar bestaat en dankzij corona razendsnel is gegroeid en inmiddels een leidende positie in Europa heeft.

Kleine en grote webshops

Sendcloud biedt kleine en grote webshops alles wat ze nodig hebben voor de logistieke afhandeling van hun bestellingen: van online winkelwagentjes en een verzendsysteem dat samenwerkt met de systemen van verschillende vervoerders tot een klantenservice voor consumenten en een track and tracesysteem dat die consumenten automatisch waarschuwt als hun pakket vertraging heeft. Het bedrijf werkt samen met vervoerders in heel Europa en heeft inmiddels meer dan 23.000 klanten in acht Europese landen.

Met het geld dat in september werd opgehaald, wil Sendcloud zijn Europese positie versterken en zich stevig profileren als grootste verzendplatform van het continent. Maar Amerika lonkt aan de horizon, zegt bestuursvoorzitter Rob van den Heuvel: “Dat is per slot van rekening de grootste e-commercemarkt ter wereld.”

Groot struikelblok

Dat de logistiek rond de verzending voor kleinere webwinkels een groot struikelblok is, merkten Van den Heuvel en mede-oprichters Sabi Tolou en Bas Smeulders toen ze in 2012 zelf een webwinkel in accessoires voor mobiele telefoons opzetten. “Bij grote bedrijven als Bol.com is het hele logistieke proces uiteraard geautomatiseerd. Maar kleine webwinkels voeren bijvoorbeeld handmatig na een bestelling alle klantgegevens in op de website van de vervoerder. Dat is ontzettend veel werk. Dat moest beter kunnen, dachten we”, zegt Van den Heuvel.

Nadat ze hun eigen logistieke afhandeling hadden weten te automatiseren, realiseerden ze zich dat anderen daar waarschijnlijk ook behoefte aan hadden. Eerst lieten ze een aantal webwinkels hun systeem gratis uittesten. Daarna pakten ze de telefoon om de eerste paar honderd klanten te werven. Van den Heuvel: “Dat ik ervaring had als verkoper bij T-Mobile, hielp daarbij wel.”

De dienst sloeg zo aan dat het bedrijf twee jaar later in de finale stond van de ‘onder de 25-award’ van online businessmagazine Sprout, voor veelbelovende jonge ondernemers. Ook grotere klanten kregen belangstelling. “We begonnen met heel kleine webshops, inmiddels hebben we ook winkels met 5000 tot 10.000 bestellingen per dag.”

80 procent groei?

Maar covid zorgde voor de ware groei-explosie. Toen Nederland in maart 2020 in lockdown ging, bedacht Sendcloud meerdere toekomstscenario’s. Het meest pessimistische was dat alle opdrachten zouden stilvallen vanwege een totale lockdown. Al snel leek juist een behoorlijke toename van het aantal onlinebestellingen realistischer. Maar 80 tot 90 procent groei binnen één maand? Daar rekende niemand op.

Veel jonge werknemers bij Sendcloud. Beeld Merlin Daleman

Niet alleen Sendcloud, ook de vervoersbedrijven werden daardoor totaal overvallen. Pakketten waren soms dagen onderweg. Dat leidde tot veel telefoontjes naar de klantenservice van webwinkels, naar Sendcloud dus. “We begonnen in die tijd de dag met 2000 vragen en dertig tot zestig mensen die daar de hele dag aan werkten. En aan het einde zat je met 3000 vragen.”

En nog steeds groeit Sendcloud hard. Het neemt maandelijks 25 nieuwe mensen aan. Meer kan niet, omdat het inwerken dan in de problemen komt. “Tijdens covid was dat sowieso lastig, omdat alles online moest. Er zijn mensen die al een jaar voor ons werken, maar die ik nu voor het eerst in levende lijve zie.” Sendcloud heeft op dit moment ruim 400 medewerkers en wil naar de 650 toe.

Schaduwkanten

Van den Heuvel realiseert zich dat de groei van e-commerce ook schaduwkanten heeft, mede vanwege de milieu-impact. “Daarom bieden we consumenten opties voor groene oplossingen: een vervoerder die e-bikes gebruikt of de mogelijkheid om hun pakket af te halen bij een afhaalpunt.” Maar hij denkt dat dat fysiek winkelen niet per se milieuvriendelijker is: “Pakketbusjes zitten vaak helemaal vol en maken 150 stops tijdens één rit. Dat moet je afzetten tegen al die mensen die met hun eigen auto naar de winkel gaan.”

Retourzendingen blijven een heikel punt, erkent hij. “Zeker als je leest dat Amazon zo waanzinnig veel vernietigt. Op retourzendingen, en wat daarmee gebeurt, hebben wijzelf geen enkele invloed. Wat we wel doen, is navragen waarom klanten iets terugsturen. Niet iedereen geeft daar antwoord op, maar voor webwinkels is dat wel van belang, want die kunnen eruit leren en hun diensten verbeteren.”

