Verzekeraars hebben geen trek in uitvoering van de verplichte zzp-verzekering

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers? Prima, zegt het Verbond van Verzekeraars. “Maar wij zien onszelf zo’n verplichting niet uitvoeren”, zegt een woordvoerder. Volgens de branchevereniging voor verzekeraars druist zo’n verplichting in tegen de gangbare werkwijze van verzekeraars om maatwerk af te leveren.

Het Verbond zegt heel goed te begrijpen waar het idee voor een verplichte verzekering vandaan komt. Ook verzekeringsmaatschappijen kennen de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksbureau TNO. Zo’n 80 procent van de zelfstandige ondernemers is volgens die statistieken niet verzekerd tegen langdurige ziekte of uitval. Nog eens 41 procent heeft helemaal geen buffer om op terug te vallen op het moment dat hij langdurig geveld is door ziekte of niet aan het werk kan vanwege een ongeval. Maar, legt de woordvoerder uit, voor die 1 miljoen verschillende zzp’ers zal een uniform verzekeringsproduct niet werken. “Voor de ene zzp’er is het te krap, voor de ander juist te ruim.” Zo’n product ligt volgens het Verbond “meer op de lijn van het UWV”, aldus de woordvoerder.

Belangrijke rol

Toch lijkt minister Wouter Koolmees van sociale zaken ook verzekeraars een belangrijke rol toe te willen schrijven bij het verplicht stellen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers. “Een acceptatieplicht zzp-verzekering lijkt voor de hand te liggen”, zei Koolmees in juni tegen de Tweede Kamer. Met andere woorden: waar verzekeraars zelfstandige bouwvakkers op leeftijd nu nog kunnen weren, moet dat in de toekomst verleden tijd zijn.

Koolmees deed de uitspraak een paar weken nadat hij met vakbonden en werkgeversorganisaties tot een pensioenakkoord kwam. Geagiteerde zzp’ers lazen in dat stroef verkregen akkoord dat zij gebruikt waren als wisselgeld. Óf de zzp’ers werden verplicht verzekerd, óf er kwam geen akkoord, zouden de vakbonden volgens hen hebben gezegd. Ruim 18.000 zelfstandigen ondertekenden een petitie van De Werkvereniging, een alternatieve belangenbehartiger voor werkend Nederland, die zich uitsprak tegen de verplichte zzp-verzekering.

Is inmiddels al duidelijk hoe die verzekering eruit gaat zien? Nee, bevestigt een woordvoerder van de Stichting van de Arbeid. Een onlangs samengestelde werkgroep puzzelt vanaf deze week op de vorm van de verplichte verzekering. Aan tafel zitten, zoals gewoonlijk in de Stichting van de Arbeid, vakbonden en werkgeversorganisaties. Onafhankelijke zelfstandigenorganisaties schuiven niet aan. Alleen de twee zzp-clubs die (indirect) zijn verbonden aan vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW. “Het moet wel overzichtelijk blijven”, aldus de woordvoerder van de Stichting van de Arbeid.

Realiteit van de polder

Onterecht, ageren verschillende zzp’ers op sociale media. Simpelweg een manier om werkgeversclub VNO en vakbond FNV er snel uit te laten komen, klinkt het op Twitter. Maar het is ook de realiteit van de polder, zegt voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland. Zijn stichting vertegenwoordigt 440.000 zelfstandigen, maar ook hij zit niet aan tafel. Via het Platform voor Zelfstandige Ondernemers (PZO), dat onderdeel uitmaakt van de werkgeversdelegatie, kan ook ZZP Nederland haar stem laten horen. De twee clubs trekken al jaren op onder de noemer ‘Zelfstandigenforum’. Maar een beetje zuur is die constructie wel, geeft Post toe. “Het liefst zit je aan tafel. Dan heb je een sterkere positie.”

Post zit liever dichtbij het overlegvuur, dan dat hij “vanaf de zijlijn staat te roepen”. “Daar bereik je niets mee.” Komt er een voorstel waar zzp’end Nederland niet blij van wordt, dan kunnen zij tenminste aan de bel trekken, zegt de voorzitter. En aan de bel trekken zal Post zeker op het moment dat de verzekeringspremie zo hoog is dat bedrijven interesse verliezen in zelfstandige ondernemers. “Dat is wat de vakbonden willen, maar daar gaan we niet mee akkoord.” Begin februari moet de werkgroep van de Stichting van de Arbeid een advies presenteren aan minister Koolmees over hoe de verplichte verzekering in te richten.

