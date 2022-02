Vervelend voor de automobilist, prettig voor de aandeelhouder: olie was in ruim zeven jaar niet zo duur

Olie is duur. De prijs van een vat Brent-olie schommelt rond de 90 dollar en als Amerikaanse banken als Goldman Sachs en Morgan Stanley gelijk krijgen, gaat de grens van 100 dollar er dit jaar ook aan. Sinds oktober 2014 was olie niet meer zo prijzig.

De reden van die hoge prijs ligt voor de hand. Er is veel vraag naar olie nu het ergste van de coronapandemie voorbij lijkt te zijn en er bijvoorbeeld weer meer wordt gevlogen. Aan de andere kant is het aanbod beperkt. In april 2020 besloten veel olielanden hun productie te beperken om zo de drastisch gedaalde olieprijs te stutten. Daarna hebben ze hun kranen een paar keer wat verder opengedraaid, er steeds voor zorgend dat het aanbod niet te groot werd.

Op de lange termijn speelt nog iets

Die aanpak heeft gewerkt. Sinds april 2020 zijn de olieprijzen vrijwel continu gestegen, tot het hoge niveau van nu. Dat een aantal olielanden zijn productie momenteel niet kán verhogen, speelt bij die hoge prijzen een rol. Datzelfde geldt voor alle spanningen rond Oekraïne.

Tenslotte speelt mee dat de schalie-oliemaatschappijen in de VS zich redelijk koest houden. In het verleden zetten zij er vaak een paar boorplatforms bij als de olieprijzen hoog waren, maar dat gebeurt nu op een bescheiden schaal. Dat komt deels omdat hun investeerders eisen dat zij zich meer moeten bekommeren om winst dan om productieverhogingen.

Daarbij kampen de maatschappijen met stijgende kosten: voor arbeid maar ook voor grondstoffen. Op de langere termijn speelt er nog iets: oliemaatschappijen hebben de afgelopen jaren relatief weinig geïnvesteerd. Dat kan ertoe leiden dat er in de toekomst een tekort aan olie ontstaat,

Saudi-Arabië kan verrassen

Olie is duur en blijft dat nog een tijdje, zo is de verwachting. Het is te merken aan de pomp; in Nederland hebben de benzineprijzen recordhoogten bereikt. Het is te merken aan de prijzen voor vloeibaar gas die vaak zijn gekoppeld aan die van olie. En het is te merken aan de koersen van de aandelen van oliemaatschappijen. Die zitten fors in de lift, na de kapitale dalingen in 2020. Zo staat het aandeel Shell net zo hoog als vlak voor de coronacrisis.

Er is wel een kansje dat er deze week iets gaat veranderen. Woensdag komen veel olieproducerende landen bijeen. Misschien besluiten ze weer tot een verhoging, al is er eigenlijk maar één land echt in staat om zijn productie snel te verhogen: Saudi-Arabië. Dat land verraste anderhalf jaar geleden alles en iedereen door zijn productie fors te verlagen. Het land zou, als het dat wil, nu het tegenovergestelde kunnen doen.

Lees ook:

Er zal dit jaar weer flink gereisd worden, en dat drijft de olieprijzen op

Reisrestricties behoren straks tot het verleden, verwacht het Internationale Energie Agentschap. Olielanden staan klaar om de kraan wat verder open te draaien.