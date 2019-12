Verdriet kun je niet afmeten in vrije dagen, maar er moet wel een rouwprotocol komen, vindt het CNV

Vakbond CNV komt met een rouwprotocol voor werkgevers. Daarmee moeten ze beter in staat zijn per­soneel te begeleiden dat een dier­-bare heeft verloren. Hard nodig, vindt voorzitter Piet Fortuin. “Het is in veel bedrijven gewoon niet goed op orde.” Daarnaast opent CNV vandaag een online informatiepunt waar werknemers ervaringen kunnen delen.

Mensen gaan vaak te snel weer aan het werk

Om een beeld te krijgen van de steun op het werk, of het gebrek daaraan, stuurde de vakbond een enquête naar zijn leden. Daarop reageerden 537 leden die onlangs een naaste verloren. Ruim de helft (51 procent) ervoer te weinig begrip van de werkgever voor hun verdriet. In een deel van de gevallen was er aanvankelijk nog wel meelevendheid, maar droogde dat na een tijdje op. Zo’n 42 procent van de geënquêteerden zegt achteraf te snel weer aan het werk te zijn gegaan.

Het doet veel met een werknemer wanneer hij onbegrepen wordt in zijn verdriet, blijkt uit de geanonimiseerde toelichtingen die leden op hun antwoorden konden geven. Zo zegt iemand drie maanden uit de roulatie te zijn geweest. En dan niet door het verlies zelf, maar puur door de koude reactie van zijn werkgever. Veel deelnemers missen simpelweg een luisterend oor. Als oplossing opperen ze een cursus rouwbegeleiding voor hun manager.

In verpleeg- en thuiszorg is het ronduit slecht geregeld

“In de meeste cao’s is twee tot vier dagen betaald verlof vastgelegd tot aan de uitvaart”, zegt Loes Dreschler, die het onderzoek opzette namens CNV Vakmensen. “Maar tegenwoordig zit er vaak wel een week tussen het overlijden en het afscheid. Dan moeten directe nabestaanden dus soms een paar vakantiedagen opnemen om die periode te overbruggen.”

Er zijn ook sectoren waar het volgens Dreschler ronduit slecht is geregeld. “Zoals de verpleeg- en thuiszorg. Daar krijgen werknemers wel vrij om de uitvaart bij te wonen, en om de praktische zaken daaromheen te organiseren. Maar het rouwen zelf moet komen van vakantie-uren.”

De bouw is een positieve uitschieter: 10 dagen verlof

Rouwverlof gaat dan af van het budget voor alle andere onvoorziene zaken, zoals een gesprongen waterleiding. “Sommige mensen zijn in november door die vrije dagen heen, en verliezen in december plots een dierbare. Niet iedereen kan het opbrengen om dan extra vrije dagen in te kopen.” Dreschler weet dat sommige werkgevers daar heel hard in zijn. De bouw is juist een positieve uitschieter. Daar hebben rouwenden recht op tien dagen betaald rouwverlof, zo spraken bonden en werkgevers af in de cao.

CNV ziet weinig heil in een vast aantal dagen verlof voor alle werknemers in Nederland. Verdriet kun je niet afmeten in vrije dagen, zegt voorzitter Fortuin daarover. Bovendien zijn sommige nabestaanden juist blij snel weer aan het werk te mogen.

Het gaat de vakbond er meer om dat organisaties weten hoe ze het best kunnen handelen als iemand met verlies te maken krijgt. Dat ze weten hoe je afspraken maakt met personeel. Hoe je er op langere termijn nog eens op terug kunt komen, maar ook hoe je iemand op de eerste werkdag opvangt.

Er komen richtlijnen opgesteld met een rouwdeskundige

Daarvoor gaat CNV richtlijnen opstellen, in samenwerking met de Vlaamse rouwdeskundige en klinisch psycholoog Manu Keirse. Daarbij komt apart aandacht voor flexibele en tijdelijke krachten. Volgens CNV hebben zij minder houvast van een vast team waar ze in werken, waardoor ze extra kwetsbaar zijn.

In januari giet de vakbond de richtlijnen in een protocol. Dat nemen vakbondsbestuurders dan mee naar de cao-onderhandeltafel. “Sowieso zullen wij er komend jaar veel aandacht aan besteden”, zegt Dreschler. In elk geval speelt het onderwerp binnen de achterban.

“We hebben nog nooit zoveel uitvoerige reacties op een ledenonderzoek gehad. Je merkt dat mensen hier enorm bij betrokken zijn en ook willen meedenken over hoe het beter kan.”

