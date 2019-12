‘Verbieb jezelf!’ of ‘kom tot jeselfie’? De tien kanshebbers voor slechtste slogan van het jaar

Het einde van het jaar nadert en dan komen de lijstjes weer in zicht. Een onderhand traditionele is die van de slechtste slogan van het jaar. Welk bedrijf verzon in 2019 de meest beroerde, misplaatste of smakeloze slagzin? Het belooft dit jaar extra spannend te worden want de tien overgebleven kandidaten zijn stuk voor stuk goed fout. Zo bedachten ze bij P. van der Veldt transporten het motto ‘Geen geëikel recycle’. Minstens zo slecht vindt de jury het wervende ‘Je rijbewijs hale, doe je bij die kale’ van rijschool Rayactie uit het Limburgse Vlodrop. En zo selecteerde de jury nog acht taalvondsten van ondernemers die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen.

“Opmerkelijk dit jaar is dat ook professionele organisaties zoals UWV en de Bibliotheek meedingen”, constateert mede-initiatiefnemer Tefke van Dijk. Bij het UWV leek het ze een goed idee om onder het motto ‘Werken met zinhoud’ door het leven te gaan en de bibliotheek profileert zich met de kennelijke woordspeling ‘Verbieb jezelf!’. Maar ook bundelkoopjesbedrijf Groupon kan er wat van: ‘Shop en kom tot jeselfie’.

Het is voor het achtste jaar dat Van Dijk en de anderen bij Slechteslogans.nl de verkiezing houden. In die jaren kwamen er in totaal zo'n tweeduizend motto’s binnen die mensen hadden gezien op bestelbusjes, in folders of op reclameborden. De een nog slechter dan de andere, uiteraard, want daar gaat het om.

Zit je haircut

Een greep uit de afgelopen jaren: Een timmer timmert, een tandarts boort… maar wij zitten lekker in Velsen Noord (aannemer Braak Velsen, winnaar 2014), Zit je haircut (hairsalon en barber Local Heroes, Utrecht, winnaar 2016). Onvergetelijk waren ook: Ik cake al naar je uit (Van Dijk banket, Zwartsluis), Ed your service (Ed Zorn Dakbedekking, Nieuw-Vennep) en Watt ledt je? (Aerts Lighting, Eindhoven).

“Dat het personeel van een bedrijf tijdens de vrijdagborrel iets bedenkt kan ik me nog wel voorstellen”, zegt Van Dijk. “Maar dat je het op maandagochtend dan ook echt op je bestelbus zet, vinden wij wel apart.”

Samen met mede-initiatiefnemer Christine Liebrecht verzamelde Van Dijk de meest opvallende slogans in het boek ‘Ik verf tot ik sterf’. Toch zijn ze de laatsten die een waardeoordeel willen vellen over de slogans. “Toen we begonnen ze te verzamelen was dat wel vanuit de gedachte ‘we moeten ze een lesje leren’, maar we zien ook wel dat ‘slecht’ heel subjectief is. De taalvondsten van Nederlandse ondernemers zijn hoe dan ook vaak creatief. Het wordt ook wel middenstandspoëzie genoemd.”

Via sloganverkiezing.nl kan nog tot 8 december gestemd worden.

