Veganistische mayonaise en ijsjes: Unilever ziet lonkende markt voor veganistische producten

Als het aan Unilever ligt worden de schappen van de supermarkten de komende jaren veel vaker gevuld met plantaardige vleesvervangers en alternatieve zuivelproducten. Het voedings- en wasmiddelenconcern mikt vooral op een verdere groei van zijn merk De Vegetarische Slager, dat nu al 20.000 verkooppunten in 30 landen heeft. Daarnaast komt Unilever met veganistische varianten van mayonaisemerk Hellmann’s en komen er vegan-ijsjes op de markt van Magnum en Ben & Jerry’s. Rookworst- en soepmerk Unox, en ook Knorr gaan eveneens de meer duurzame en veganistische kant op.

Unilever noemt de gezondere koers die is uitgezet ‘Future Foods’. “Met het Future Foods-programma willen we mensen helpen over te stappen op gezondere voeding, en willen we de milieu-impact van de wereldwijde voedselketen verminderen”, laat het bedrijf weten. Zo moet het voedsel dat Unilever verspilt binnen vijf jaar worden gehalveerd en moet in 2025 het aantal duurzame voedingsproducten zijn verdubbeld. Producten die om wat voor reden dan ook niet meer in supermarkten verkocht kunnen worden, gaat Unilever doneren aan de voedselbanken.

1 miljard euro per jaar

Naast het streven naar groen, verantwoord en gezond, denkt Unilever dat er veel geld te verdienen is met vleesvervangers en zuivelalternatieven. De bedoeling is dat de omzet van dergelijke producten stijgt naar 1 miljard euro per jaar. Hoeveel Unilever nu jaarlijks omzet met duurzame voeding wil het bedrijf vanuit concurrentieoverwegingen niet kwijt.

Dat de Europese markt voor alternatieven voor vlees en zuivel sterk groeit, is een feit. ING becijferde onlangs dat de totale winkelomzet van deze producten in 2019 al 4,4 miljard euro bedroeg. Dat loopt volgens ING naar verwachting op tot 7,5 miljard euro in 2025. Een schijntje vergeleken met de 300 miljard die jaarlijks wordt omgezet in de Europese vlees- en zuivelsector. Maar er lonkt een verleidelijke markt aan de horizon.

Dat lucratieve vooruitzicht moet Unilever wel delen met zijn concurrenten, zoals het Zwitserse Nestlé en het Franse Danone. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina timmert aan de weg met vleesvervanger Valess. En dan zijn er nog de specialisten als Beyond Meat en Oatly.

Sneller dan biologisch

Hoewel voedingsconcerns enthousiast op de vleesvervangende trein zijn gesprongen, denkt supermarktkenner Erik Hemmes dat het wel even duurt voor klanten hun karretje massaal vullen met veganistische waar. “Ontwikkelingen in de supermarkten gaan wat consumentengedrag betreft doorgaans niet snel. Dat heeft met menselijk gedrag te maken. Kijk naar de ontwikkeling van biologisch. Hoelang wordt daar nu al niet op gehamerd, met mooie voorspellingen die niet gehaald worden.” Hemmes denkt wel dat de ontwikkeling van vegan sneller verloopt dan biologisch. “Supermarkten besteden er veel aandacht aan. In de vorm van aparte stellingmeters, maar ook door groene veganbordjes op de schappen.”

Hanneke Faber, president van de divisie Foods & Refreshment van Unilever, stelt dat haar bedrijf, als een van de grote voedingsmiddelenproducenten in de wereld, een ‘kritieke rol’ kan spelen in het hervormen van het mondiale voedselsysteem: “Het is niet aan ons om te bepalen wat mensen eten maar we kunnen wél gezondere en plantaardige alternatieven toegankelijk maken voor iedereen. Dit zijn ambitieuze, verstrekkende doelstellingen die aangeven dat we een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld.”

