Veesector komt met nieuwe campagne onder het motto ‘Nederland Vleesland’

Terwijl Nederland in de ban is van de stikstofcrisis en inkrimping van de veestapel dichterbij komt, is Nederland weer een vleeswebsite rijker, Onder het motto ‘Nederland Vleesland’, met de slogan ‘smaken verschillen’ lanceerden organisaties in de veesector donderdag een campagne die is bedoeld om vlees uit het verdomhoekje te halen en om consumenten informatie te geven over vlees.

Volgens Dé van de Riet, woordvoerder van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is vlees nog altijd een belangrijke bron van voeding voor Nederlanders: 94 procent eet vlees en ondanks de toegenomen schapruimte voor vleesvervangers in de supermarkten is de omvang van de vleesconsumptie al een paar jaar stabiel. Daarbij is het volgens hem van belang dat de Nederlandse veesector vlees kan blijven leveren aan Nederland, de EU-landen en landen elders.

De voedingswaarde van vlees

De website nederlandvleesland.nl beleefde donderdagmiddag zijn doop en de site biedt, zegt Van de Riet, ‘eerlijke informatie’ over vlees. Volgens de zegsman van de COV maken vooral ‘sommige ngo’s die ons naar het leven staan zich schuldig aan miscommunicatie.’ “Het is niet zo dat er twee zwembaden met water nodig zijn voor 1 kilo rundvlees. Ja, er is water voor nodig, maar als dat regenwater is, is dat helemaal niet erg. En vlees heeft wel degelijk veel voedingswaarde.”

De informatiecampagne is het initiatief van Koninklijke Nederlandse Slagers, de Stichting Brancheorganisatie Kalversector, de Producentenorganisatie Varkenshouderij, Vee & Logistiek Nederland, de COV en de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie. Een deel van deze organisaties heeft al websites met informatie over vlees: vlees.nl, vleeschwaar en The Pig Story (over varkensvlees). Die sites blijven bestaan.

De site nederlandvleesland.nl fungeert volgens Van de Riet als een soort koepel voor die andere sites, met vooral algemene informatie. De nieuwe site wordt bekostigd door de brancheorganisaties. Ook is er, zegt Van de Riet, gebruik gemaakt van geld uit een bestaand fonds dat is opgebracht door de veesector: slachterijen en boeren.

Circulaire landbouw in Nederland

Op de site valt onder meer te lezen dat Nederlandse slachterijen niets weggooien en alles van een dier verwerken. Ook staat er: ‘Als er een wereldkampioenschap was op het gebied van duurzame vleesketens, zou Nederland zeker in de finale staan. Onder andere vanwege de prestaties op het gebied van circulaire landbouw.’ De site verwijst overigens vaak naar al bestaande sites, zoals vlees.nl.

De site was nog niet gelanceerd of de True Animal Protein Price Coalition had al een reactie klaar. Deze Nederlandse organisatie maakt zich sterk voor een vleesprijs die niet alleen de productiekosten meeneemt, maar ook de kosten voor milieu en gezondheid. In die reactie stond onder meer dat Nederlanders 40 procent meer vlees eten dan gezond voor hen is; dat het eten van veel bewerkt en rood vlees samenhangt met een hoger risico op het krijgen van kanker, diabetes type 2 en beroertes en dat meest recente klimaatrapport van het IPPC heffingen op vlees bepleit en dat vlees en zuivel samen goed zijn voor 80 procent van alle CO 2 -uitstoot uit de productie van voedsel.

