Veertig procent van de zzp’ers redt een jaar zonder inkomen wel, twintig procent zeker niet

Één op de vijf zelfstandigen geeft aan minder dan drie maanden te kunnen rondkomen met de financiële buffer die zij vorig jaar hadden. Dat blijkt uit een enquête die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en onafhankelijk onderzoeksbureau TNO donderdag publiceren. “Na drie maanden zonder die inkomsten komen zij privé in de problemen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld hun huis niet meer betalen”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.

Lage lonen, minder sparen

Voor de enquête – die iedere twee jaar het wel en wee van zelfstandig ondernemers in kaart brengt – zijn duizenden zzp’ers vorig jaar gevraagd naar hun financiële buffer, en hoelang zij daarmee denken te kunnen overleven. Het is de buffer waarmee zij deze coronacrisis in zijn gestapt. Het zijn vooral zelfstandigen die werkzaam zijn in de transport, logistiek, pedagogiek, dienstverlening en taalkundige beroepen die slechts een kleine spaarpot hebben voor barre tijden als deze.

Van hen geeft zelfs een aanzienlijk deel aan niet eens drie maanden rond te kunnen komen van hun spaargeld. “Zzp’ers in beroepen die niet veel verdienen hebben ook niet veel opzij kunnen zetten”, verklaart de hoofdeconoom de uitkomst. In de enquête is ook gekeken naar welke specifieke beroepen slechts zo’n kleine financiële buffer hebben. Van Mulligen noemt taxichauffeurs, sportinstructeurs, horeca-ondernemers, kappers en kunstenaars.

Het zijn precies de beroepen die vanwege de coronamaatregelen op dit moment geen of minder werk hebben. Zo mogen kappers hun beroep niet meer uitoefenen omdat ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden van de klant en horeca-ondernemers hebben de deuren moeten sluiten. “Het zijn de kwetsbare zelfstandigen die ook in crisistijd de hardste klappen krijgen”, zegt Van Mulligen.

Een partner met inkomen scheelt veel

Toch is er ook goed nieuws. Er is namelijk een aanzienlijke groep zelfstandigen met meer vet op de botten. Twee op de vijf ondervraagde zzp’ers geeft aan zich wel een jaar of zelfs langer te kunnen redden met het spaargeld dat zij in 2019 hadden. Het gaat hier over zeer goed verdienende hoogopgeleide zelfstandigen. Of zij hebben een partner met een goed salaris. Het kan ook dat ze er een andere baan bij hebben, of in het geval van wat oudere zzp’ers dat ze daarnaast een uitkering zoals AOW ontvangen.

Het meest bepalend voor de tijd die zelfstandigen denken rond te komen van hun buffer is het wel of niet hebben van een partner met eigen inkomsten en de hoogte van die inkomsten. Wie een partner met een eigen salaris heeft, denkt het aanzienlijk langer uit te houden zonder bedrijfsinkomsten dan wie geen partner of een partner zonder betaald werk heeft.

Wat verder opvalt in de enquête is dat veel agrariërs vorig jaar aangaven dat hun huishoudboekje in orde is, en ze echt wel tegen een stootje kunnen. Ze antwoordden dat ze het lang kunnen volhouden zonder rechtstreeks inkomen. Een aanzienlijk aantal zzp’ers weet trouwens helemaal niet hoe groot hun financiële buffer precies is. Zij vinden het daarom ook lastig te zeggen hoelang ze denken rond te komen zonder inkomsten.

Nederland telt ruim 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers, waarvan er bijna 1 miljoen geen personeel in dienst hebben. De enquête gaat met name over zelfstandig ondernemers zonder personeel. Wel zijn zij vergeleken met ondernemers met personeel. Wat blijkt? Wie geen personeel heeft denkt eerder een jaar of langer te kunnen rondkomen zonder inkomen dan een collega die wel personeel heeft.

