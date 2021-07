Veel starters verzwijgen hun studieschuld. ‘Riskant, zwijgen staat gelijk aan frauderen’

Bijna een derde van de starters verzwijgt bij de aankoop van een woning zijn of haar studieschuld of is dat van plan te doen. Dat blijkt uit een onderzoek van hypotheekverstrekker Viisi Hypotheken onder 1055 Nederlanders tussen de 22 en 35 jaar oud. Twee jaar terug lag dat percentage van zwijgers met 15 procent aanzienlijk lager.

Riskant, zegt Hergen Dutrieux, medeoprichter van Viisi Hypotheken. Want het verzwijgen van een studieschuld staat gelijk aan frauderen. “Hypotheekverstrekkers kunnen het hele hypotheekbedrag terugvragen en de koper opnemen in een frauderegister.” Ook bij de aanschaf van een ander huis kan de koper last hebben van die eerdere verzwijging.

Dat zoveel jonge woningzoekenden dit risico toch willen nemen, laat volgens Dutrieux zien hoe groot de wanhoop is die ze voelen bij het aanschaffen van hun eerste huis. Ruim 90 procent van de respondenten vindt een koopwoning voor starters momenteel onbereikbaar, blijkt ook uit het onderzoek. En, zegt Dutrieux, hypotheekadviseurs zien regelmatig starters die zonder voorbehoud van financiering bieden, omdat ze denken anders geen kans te maken. Het risico is dat ze hun hypotheek niet rondkrijgen en uiteindelijk zonder huis zitten, maar wel tien procent van de aankoopsom moeten bekostigen.

Iets meer dan de helft van de respondenten voelt dan ook voor het verlengen van de wettelijke bedenktermijn van drie naar minstens veertien dagen. Ook Dutrieux is van mening dat een langere ‘afkoelperiode’ jonge kopers kan behoeden voor fikse kosten.

De druk van de ketel

Minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken, verantwoordelijk voor de woningmarkt, kondigde vorig jaar diverse maatregelen aan die de woningmarkt voor starters toegankelijker moeten maken. Zo hoeven starters en doorstromers van 34 of jonger sinds 1 januari geen overdrachtsbelasting te betalen als ze een huis kopen tot en met vier ton. Ook is de overdrachtsbelasting voor beleggers verhoogd van 2 naar 8 procent.

Maar, ziet Dutrieux, het schrappen van de overdrachtsbelasting haalt op de lange termijn weinig uit. Het afgelopen kwartaal slaagden er weliswaar meer jonge kopers op de woningmarkt, maar dat zorgt op den duur alleen maar voor meer concurrentie op de markt. “Ook starters met minder spaargeld hebben nu toegang tot de koopmarkt. Er is meer vraag, terwijl het aanbod niet voldoende verandert”, licht hij toe. Alleen het bouwen van meer woningen haalt volgens Dutrieux de druk van de ketel. Tot die extra woningen er zijn, is het belangrijk dat er betere bescherming komt voor starters, vindt hij.

Lees ook:

Wie nog geen huis bezit, is wellicht voorgoed te laat: ‘We zijn een fuik in gezwommen’

Jonge mensen die nu nog geen eigen huis bezitten, krijgen het lastig. En hun kinderen ook. Alleen wie rijke ouders heeft, redt het nog. Er dreigt een tweedeling, waarschuwt Hans de Geus.