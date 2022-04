Veel reizigers en weinig personeel: dat wordt riskant voor Schiphol

Het goede nieuws: Schiphol doet er alles aan om genoeg personeel te werven voor de verwachte topdrukte in de mei- en de zomervakantie. Het slechte nieuws: dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet lukken. Dat brengt risico’s met zich mee, onder meer voor de veiligheid van vertrekkende vliegtuigen.

Daarvoor waarschuwt althans vakbond FNV. Die hield een enquête onder zo’n 250 beveiligers en medewerkers van bedrijven die zorgen voor de vlucht- en bagageafhandeling. Zij zijn bang voor een te hoge werkdruk en extra ziekteverzuim.

Een van de geënquêteerden ziet bijvoorbeeld dat een vlucht in drukke tijden door vier of vijf mensen ‘afgehandeld’ wordt – ‘snel snel’ – terwijl daarvoor normaal gesproken zeven mensen worden ingezet. Een ander voegt daaraan toe: ‘Mensen gaan toch proberen de machines op tijd te laten vertrekken en gaan dingen over het hoofd zien. Dat levert serieuze veiligheidsrisico’s op.’

Beveiligers hebben meegemaakt dat onervaren mensen andere nieuwelingen moeten inwerken, en dat zelfs stagiaires als volwaardige kracht worden ingezet. ‘Ik kan de veiligheid vaak niet meer waarborgen’, zegt een van hen.

Overtredingen van de arbeidstijdenwet

Die vrees voor toenemende werkdruk komt niet uit de lucht vallen. In de drukke julimaand van vorig jaar, toen bedrijven op Schiphol ook al met grote personeelstekorten kampten, maakten luchthavenwerkers hetzelfde mee. Op verzoek van de FNV deed de arbeidsinspectie toen onderzoek naar beveiligings- en afhandelingsbedrijven. Met een harde conclusie: elf van de twaalf betrokken bedrijven overtraden de arbeidstijdenwet.

“Ernstige overtredingen”, oordeelt Joost van Doesburg van FNV Luchtvaart. Beveiligers en afhandelaars kregen volgens de inspectie regelmatig te weinig rust na een reeks nachtdiensten, draaiden diensten van twaalf uur per dag en weken van zestig uur. “Dat willen we dit jaar niet nog een keer”, zegt Van Doesburg.

Er zijn duizenden vacatures

Schiphol wil dat zelf ook niet. Maar de voortekenen zijn niet gunstig. De luchthaven zelf verwacht dat het in de mei- en de zomervakantie op piekmomenten nog drukker zal zijn dan in het laatste jaar voor de coronapandemie, het topjaar 2019. Maar tijdens de pandemie zijn luchthavenwerkers bij duizenden tegelijk op straat gezet. En die zijn niet zomaar terug, ook al omdat ook andere sectoren even hard schreeuwen om personeel.

Wat zou kunnen helpen is een nieuwe cao voor de afhandelingsbedrijven, die op 1 juli ingaat. De felle concurrentie tussen die bedrijven leidde lange tijd tot steeds kariger lonen, maar nu krijgen veel medewerkers er in drie jaar tijd zo’n 20 procent salaris bij.

Een banenmarkt, afgelopen zaterdag op Schiphol, heeft misschien ook effect gehad. Daar kwamen zo’n 450 mensen op af. Maar ook als elk van hen daadwerkelijk op de luchthaven aan de slag gaat, is het tekort bij lange na nog niet weggewerkt, want er zijn al met al duizenden vacatures.

Rekening houden met wachtrijen

“Nee, we staan er niet goed voor qua personeelsbezetting”, zegt een woordvoerder van Schiphol. Net als vorig jaar zullen lange wachtrijen soms onvermijdelijk ontstaan. “Het helpt als passagiers dat van tevoren weten, dan kunnen ze er rekening mee houden.”

Met vertragingen moeten passagiers rekening houden, voor onveilige toestanden hoeven ze niet te vrezen, bezweert de woordvoerder. “Ons credo is altijd: we vliegen veilig of we vliegen niet.”

