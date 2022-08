‘Veel mensen die ik spreek krijgen nu voor het eerst te maken met geldzorgen’

Ze zit zwaar in de schulden, de jonge vrouw die belt. Professionele hulp zoeken durft ze niet, want ja, dan weet ze het wel: dan zeggen de schuldhulpverleners vast dat ze haar hond weg moet doen, zodat ze geld bespaart en kan aflossen. Dat is geen optie, want zonder haar hond ziet de vrouw het leven niet zitten, geeft ze aan – hoe fors haar schulden ook toenemen.

“Mensen maken hun eigen keuzes, ook financieel, daar moet je onbevooroordeeld naar kunnen kijken”, zegt Antoinette van der Veer na het telefoongesprek. Ze werkt bij Geldfit, een kleinschalige eerstelijnshulp voor mensen met financiële problemen, en zit tijdens het bellen verscholen achter een paar beeldschermen met een hoofdtelefoon met microfoon.

Van der Veer adviseert de anonieme vrouw, die kampt met psychische klachten, om te vragen of haar psycholoog op schrift kan stellen dat haar hond deel uitmaakt van haar herstel. Dan durft ze misschien wél aan te kloppen voor schuldhulp, want voor bewindvoerders is het dan meteen duidelijk dat ze het beestje met rust moeten laten. “Soms moet je een beetje out of the box denken”, zegt Van der Veer.

Hartstikke druk

Samen met vijf collega’s op de eerste etage van een kantoorgebouw op een bedrijventerrein in Zwolle vormt ze het complete belteam van Geldfit. Het zijn veel te weinig mensen, want het is hartstikke druk aan de lijn, vertelt Van der Veer.

De bureaus staan enkele meters uit elkaar, in eilandjes, en de dichtgedraaide lamellen en loeiende airco maken het er niet gezelliger op. Ze kunnen de kamer deze donderdagmiddag koel houden, en dat is ook wel nodig.

De telefonisten voeren zware gesprekken. Anonieme bellers met geldzorgen willen nu vooral weten hoe ze hun energierekening en boodschappen kunnen betalen. Jongeren, gepensioneerden, zzp’ers en ondernemers: de achtergronden zijn uiterst divers. “Het verbaast me soms echt wie ik aan de lijn krijg”, zegt Van der Veer. “Voor een heel grote groep mensen geldt dat ze nu voor het eerst te maken krijgen met geldzorgen.”

Initiatief van banken en energiebedrijven

Geldfit is onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute. Dat is een initiatief van gemeenten en bedrijven, zoals banken en energieleveranciers, om mensen uit de schulden te krijgen en te voorkomen dat mensen in de schulden belanden.

Het belteam is sinds 2020 bereikbaar voor hulpzoekenden, en geeft tips over handige websites, mogelijke toeslagen of manieren om kosten te besparen. Belden er in de eerste anderhalf jaar van het bestaan gemiddeld nog geen tweeduizend mensen per kwartaal, in het afgelopen kwartaal waren dit er al vierduizend.

“Er is behoefte aan om laagdrempelig over geldzorgen te praten”, ziet Van der Veer, die hiervoor onder meer werkte als manager in de zorg. “De gesprekken duren ook steeds langer. Mensen worden gefrustreerd en emotioneel, ze kunnen het leven niet meer betalen.”

Trillende stem

Zoals een man van bijna negentig, die door zijn energieleverancier naar Geldfit is verwezen. Zijn energierekening is ruimschoots verdubbeld, vertelt hij met trillende stem. Dat kan hij niet betalen. De man heeft zijn inkomsten scherp, mist geen toeslagen. Zijn woning isoleren? Daarvoor is hij afhankelijk van de verhuurder. Tja, hoe help je zo iemand?

Van der Veer: “Sommigen doen zo hun best, maar redden het gewoon niet. Ouderen eten nauwelijks en houden de verwarming uit, terwijl ze al op leeftijd zijn. Dat kan niet, maar het gebeurt zóveel. Deze man begon ook over het overlijden van zijn vrouw, dat hij al zo’n klap moet verwerken. Dat zie je vaker, dat allerlei andere emoties eruit komen.”

Schulden zijn een probleem dat je draagt in eenzaamheid, weet Van der Veer. “Daar praat je niet over met collega’s, of op een verjaardag. Maar het is schering en inslag.”

Lees ook:

‘Wilt u hulp bij schulden?’ Die vraag stelt de rechter in Gelderland nu ook

De rechtbank in Gelderland verwijst mensen met schulden actief door naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. ‘Een duwtje richting schuldhulp is effectiever dan dat we mensen steeds weer met een nieuwe dagvaarding terugzien’, zegt rechtbankpresident Rémy van Leest.