Veel huizenbezitters hebben een extra prikkel nodig voor zij zullen verduurzamen

Het is een belangrijke stap, maar de meeste huizenbezitters hebben die nog niet gezet: bijna de helft heeft de isolatie van zijn eigen huis niet verbeterd en driekwart van de eigenaren met een eigen dak heeft daar nog geen zonnepanelen neergelegd. Ja, plannen hebben ze vaak wel. Toch is een kwart niet van plan de isolatie aan te pakken en een derde voelt niets voor zonnepanelen.

En dat terwijl het zogeheten spijtvrije maatregelen zijn, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat wil zeggen dat ze voor energiebesparing zorgen en zichzelf snel terugverdienen en dat ze nu al genomen kunnen worden, los van de warmtebron die later misschien in een wijkaanpak wordt gekozen. En eigenaar-bewoners kunnen er zelf mee aan de slag.

Volgens de Klimaatwet moeten in 2050 alle huizen in Nederland gebruikmaken van hernieuwbare energie en warmte. Maar zo ver is het dus nog lang niet. Het SCP maakt onderscheid tussen ‘voorlopers’ en ‘bereidwillige volgers’ enerzijds (samen bijna 40 procent) en ‘achterblijvers’ aan de andere kant, zo’n 8 procent van de huiseigenaren. Het ‘verbeterpotentieel’, zoals het SCP het noemt, zit dus vooral bij de groepen daartussenin.

Milieuwinst niet doorslaggevend

Om de daar heersende ‘inertie’ te doorbreken, stelt het SCP vast, is extra beleid nodig. Mensen die wel willen, maar nog niets gedaan hebben aan het verduurzamen van hun huis moeten een extra prikkel krijgen. Daarnaast is er een groep die zegt niets te kunnen doen, vooral omdat ze de kosten niet kunnen dragen. Ook die groep moet geholpen worden.

Niet alleen de kosten weerhouden huiseigenaren er trouwens van hun huis te verduurzamen. Er zijn er ook die verwachten dat bijvoorbeeld zonnepanelen in de toekomst goedkoper wonen of die er rekening mee houden dat ze binnen afzienbare tijd verhuizen.

Ook opmerkelijk: milieuwinst is voor lang niet alle woningbezitters de doorslaggevende reden om iets aan verduurzaming te doen. Ongeveer een derde noemt als belangrijkste reden de beoogde bezuiniging op de energierekening en nog eens een derde verwacht in de eerste plaats het comfort van de woning te verbeteren.

