VDL Nedcar ligt stil door een wereldwijd chiptekort, en dat probleem is niet zomaar op te lossen

Voor de werknemers van de autofabriek in Born zit de vakantieperiode van drie weken erop, maar VDL Nedcar kan de productie maandag niet hervatten. Net als bij allerlei andere autofabrieken legt het wereldwijde tekort aan computerchips de productielijnen stil.

In een memo aan het personeel schrijft het bedrijf dat de ‘stagnerende aanvoer’ van de onmisbare halfgeleiders ‘de laatste weken beduidend verslechterd’ is. Het bedrijf bevestigt het bericht van dagblad De Limburger hierover. In april en mei kwam VDL Nedcar ook enkele dagen stil te liggen omdat er een onderdeel ontbrak.

De Nederlandse autoproducent bouwt meerdere modellen voor BMW. Het Duitse autobedrijf zag de bui al hangen. Het inkooppersoneel van BMW had de “uitdagende leveringsproblemen met chips” in het eerste halfjaar kunnen compenseren door extra hard te werken, zei financieel directeur Nicolas Peter begin deze maand. “Maar als de knelpunten in de bevoorrading aanhouden, wordt de situatie steeds lastiger. We verwachten meer productiebeperkingen in de tweede helft van het jaar.”

Veel autobedrijven met problemen

Andere autobedrijven zitten in hetzelfde schuitje. Volkswagen draait volgende week in Wolfburg met een beperkte bezetting. Audi verlengt de traditionele zomerstop in twee van zijn Duitse fabrieken met een week. Het Japanse Toyota maakt in september 40 procent minder auto’s. In feite kampt de auto-industrie het hele jaar al met chip-tekorten. Ook Ford, Honda en Fiat Chrysler weten daar alles van. In mei schatte consultancybureau AlixPartners de schade voor autoverkopers dit jaar op 110 miljard dollar. In een auto zitten zo’n 1400 chips.

Voor de autofabrikanten ontstonden de tekorten toen ze hun bestellingen tijdens de coronacrisis naar beneden bijstelden. Zelf krabbelden ze onverwacht snel weer op, maar inmiddels was de markt voor chips alleen maar krapper geworden doordat iedereen ging thuiswerken en elektronica aanschafte.

Het is niet gezegd dat de problemen vanzelf weer wegebben. Integendeel, “de groeiende vraag naar elektronica en het enorme gevecht om chips gaan niet weg”, zegt consultancybedrijf Accenture in het rapport ‘The long view of the chip shortage’.

Wereldwijd zijn er 31 chipfabrikanten, een frustrerend laag aantal voor bedrijven die niet zonder kunnen, zegt Accenture. Naast de autobranche levert de halfgeleiderindustrie chips voor consumentenelektronica, dataverwerking, luchtvaart en communicatie. In al die markten zien chip-leveranciers de komende jaren hun omzet stijgen. Van opgeteld 466 miljard dollar in 2020 tot 611 miljard dollar in 2024, voorspelt onderzoeksbureau Gartner.

Concurrentie ook in andere sectoren

Weinig aanbieders en veel vraag, dat leidt tot een hevige concurrentiestrijd. Voortaan moeten autofabrikanten niet alleen hun directe concurrenten in de gaten houden, maar ook al die andere sectoren, adviseert Accenture. Elke industrie schreeuwt om chips.

Autobouwers hanteren graag het just-in-time-principe, waarbij onderdelen precies op het juiste moment in de fabriek arriveren. Maar just-in-time heeft zijn langste tijd gehad, zegt Accenture. Het ontbreken van één chip kan de fabriek volledig stilleggen. Zorg voor een veilige voorraad, zegt Accenture.

Als je grotere partijen bestelt, en best iets meer wil betalen, ben je aantrekkelijk als klant voor een chipfabrikant die zijn afnemers voor het uitkiezen heeft. Verder komen de meeste chips uit verre landen, 60 procent zelfs uit Taiwan. Bedrijven moeten overwegen om een deel van de productie in eigen hand te nemen, liefst dichtbij huis, vindt het adviesbureau. Hoe kostbaar dat ook is.

Het eenvoudigste advies aan bedrijven is het belangrijkste. “Zorg dat je weet welke chips je gebruikt en waar ze vandaan komen. Het is verrassend, maar veel organisaties hebben geen uitputtende lijst van alle chips die in hun producten zitten.” In plaats daarvan kopen ze een onderdeel met een bepaalde functionaliteit, zoals ‘verlichting’, en waar die leverancier zijn onderdelen weer vandaan haalt is de vraag.

Breng die lange productieketen in kaart, zodat je weet waar de knelpunten kunnen zitten, zegt Accenture. En voorkom zo dat de productie van een auto van 30.000 dollar stilvalt doordat er een chip van 10 cent ontbreekt.

