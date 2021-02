Vaste klanten redden de kapsalon van Annet (56): ‘Ik kon niet meer tanken en niet meer eten’

Annet Dekker (56) is niet zo snel van haar stuk te brengen. Ze zit al veertig jaar in het vak en al 27 jaar op deze locatie. In de nasleep van de bankencrisis moest ze vier van haar vijf kapsalons afstoten. En zie: ze leeft nog. Nu alles erop wijst dat kappers weer open mogen, is ze vol van dat goede nieuws. “Ik ben zo hyper. Blij en bezorgd tegelijk”, zegt de eigenaresse van Annet Haar Zaak M/V/X, in het centrum van Heiloo.

Samen met twee medewerksters runt ze deze luxe kapsalon voor klanten die wat meer te besteden hebben. Heel wat meer dan Dekker zelf in deze crisis. “Ik kon niet meer tanken en niet meer eten. Mijn krediet was op. Deze crisis heeft mij tot nu toe 45.000 euro aan omzet gekost. Maar gelukkig, we mogen weer.”

Korte metten met de ‘coupes corona’

Als het goed is, vertelt premier Rutte dinsdagavond dat de 27.000 Nederlandse kappers op 2 maart weer open mogen. Dan kan eindelijk korte metten worden gemaakt met de ‘coupes corona’ van thuiszittend Nederland. Anko, de branchevereniging van kappers, is blij met het voornemen van het kabinet, al houdt woordvoerder Gonny Eussen een slag om de arm. “Wij zijn formeel hoopvol, maar eigenlijk natuurlijk hartstikke blij en opgelucht. De kappers zijn hard geraakt. Omdat wij geen volledig kwartaal dicht zijn geweest, vielen kappers bij het aanvragen van een steunpakket vaak tussen wal en schip.”

Ook de klanten in Heiloo zijn maar wat gelukkig dat de schaar er weer in kan, vertelt Dekker aan een lange, coronaproof tafel. Toen het nieuws over de heropening van kappers begon rond te zingen, boekten ze direct massaal online. “Wij zijn al vol. En die drukte kunnen we aan. Vooral in het begin krijgen we met al die bossen haar te maken ”

Toch was het bijna einde verhaal voor Annet Haar Zaak M/V/X. Iedere euro werd omgedraaid. Ze kon financieel geen kant op. Daarom deed Dekker een noodoproep op de giftenwebsite Doneeractie.nl. “Ik ben niet iemand die stiekem ondergronds gaat knippen en ik schaam me er niet voor om hulp te vragen.” Dat heeft ze wel geleerd van de bankencrisis, toen ze vier van haar vijf zaken moest afstoten. “Ik scheer altijd langs het randje van de afgrond”, zegt de kapster. “Ik heb geen saai leven.”

De noodkreet vond gehoor: Dekker haalde bijna 10.000 euro op, dankzij giften van voornamelijk vaste klanten. “Sommigen gaven wel 500 euro. Die heb ik een digitale knuffel gegeven als dank en de belofte gedaan dat ze een echte knuffel van me krijgen als ze hier weer komen.” Om zelf ook iets te doen voor anderen geeft Dekker klanten die het financieel moeilijk hebben 10 procent korting op een knipbeurt.

Entertainment, film, cultuur – daar is het echt een veldslag

Dat het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet lijkt te adviseren om alleen kappers te openen en niet bijvoorbeeld tattooshops en nagelstilisten, is volgens Dekker geboren uit noodzaak. “Het moet. Iedereen moet ooit weer naar de kapper, maar ik vind het wel sneu voor andere branches. Entertainment, film, cultuur – daar is het echt een veldslag.”

Ook Gonny Eussen van de kappersbranchevereniging zegt het zuur te vinden voor sectoren die nog niet open mogen. “Dit voelt als vertrouwen in ons. Daarom moeten we het nu waarmaken.”

Een praatje in Nederland Enigszins verrassend is het wel. Premier Mark Rutte zegt al weken dat als er iets versoepeld zal worden, dit in het onderwijs zal zijn, of dat de avondklok van tafel zal gaan. Nu blijft de avondklok in stand om naast de middelbare scholen ook de kapperszaken en mogelijk andere contactberoepen te heropenen. Het kabinet vermoedt dat de behoefte om afscheid te nemen van ‘coronakapsels’ groot is. Ook Rutte zelf kan erover meepraten, nu zijn haar elke persconferentie zichtbaar langer wordt. Verzorgd de lente in gaan en een praatje maken met de kapper, zal veel mensen goed doen, verwacht het kabinet. Er zullen mensen besmet raken in kapperszaken, dat staat vast, maar het kabinet is bereid dat risico te aanvaarden. Niels Markus

Sociale nood in België “Mensen durven zich niet meer te vertonen”, zei minister Frank Vandenbroucke van gezondheidszorg vlak voor de Belgische regering besloot om de kappers opnieuw te openen. Sinds 13 februari mag de schaar weer in de coronakapsels. Het Belgische OMT (GEMS) had het afgeraden. Kappersbezoek zou wekelijks tot twee- á tienduizend extra besmettingen kunnen leiden. Maar de ‘sociale nood’ was volgens premier Alexander De Croo zo hoog en met de coronacijfers ging het dusdanig goed – zeker in vergelijking met buurlanden – dat zijn regering het aandurfde. Wel benadrukte De Croo dat de versoepelingen (per 1 maart mogen ook masseurs en schoonheidsspecialisten weer beginnen) geen startschot zijn voor een reeks nieuwe vrijheden. Marijke de Vries

Hygiëne in Duitsland Hoewel er in Duitsland grote zorgen zijn om het aantal coronabesmettingen dat maar niet genoeg daalt, mogen kappers vanaf 1 maart weer open. Duitsers kunnen niet langer zonder de kapper, vindt de Duitse politiek. De Beierse minister-president Markus Söder vindt een knipbeurt belangrijk voor de ‘hygiëne en waardigheid’. Söder ziet dat de pandemie een grote impact heeft op mensen en denkt dat een frisse coupe hen kan helpen ‘zichzelf weer terug te vinden’. Armin Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen, denkt bij de maatregel vooral aan ouderen. Zij moeten hulp krijgen zichzelf te kunnen blijven verzorgen. Om diezelfde reden mogen in zijn deelstaat ook bedrijfjes open die voetverzorging aanbieden. Kim Deen

