Van zzp’er tot multinational: iedereen kan terecht bij een flexkantoor

De receptioniste in kantoorgebouw Bastion van flexkantoorketen Regus is er niet alleen voor de twee advocatenbureaus die er kantoor houden, maar ook voor de zzp’er met een webwinkel die er huist. Hetzelfde geldt voor de vergaderzalen, de koffie en de wifi in kantoorgebouw Bastion in Den Bosch. “Huren kan voor een uur, een dag, zes maanden, tot maximaal vijf jaar”, zegt Karin Poel, directeur Nederland van IWG, moederbedrijf van Regus.

Poel loopt naar de gemeenschappelijke ruimte van Bastion. Daar zijn loungeplekken, een grote tafel en een keuken. “Hier kun je overleggen, wat eten of gewoon werken met je laptop”, zegt haar collega Annelou de Groot, verantwoordelijk voor de expansie van IWG.

De inrichting, indeling en aankleding van het kantoor komt van een tekentafel in de Filippijnen en is ook te vinden op circa 130 andere locaties in Nederland. De Groot: “We kunnen wel kiezen uit verschillende kleurenpaletten, maar het is erg gestandaardiseerd.” Dat klinkt saai, maar volgens De Groot is het noodzakelijk. “De aannemer moet snel aan de slag, want de huur gaat meteen lopen, zodra wij met een vastgoedeigenaar in zee gaan.”

In 1989 kwam de Britse Mark Dixon op het idee voor flexibele kantoorruimte, omdat hij als zakenreiziger nooit een fijne werkplek had. Hij kon niet anders dan werken in de lobby van zijn hotel of in een café. Geïnspireerd door de businesslounges van luchtvaartmaatschappijen bedacht Dixon dat er ook buiten de luchthaven werkplekken moesten komen voor zakenreizigers. In Brussel opende hij het eerste kantoor van Regus.

Binnen drie jaar vijf vestigingen in Venlo

Dixon bouwde jarenlang aan IWG, dat al snel een bredere doelgroep aansprak dan de zakenreiziger. Wereldwijd heeft IWG inmiddels circa drieduizend locaties. De meeste kantoorruimtes vallen onder het niet al te uitgesproken Regus, maar IWG is ook de exploitant van flexkantoor Spaces, waar een groot deel van de ruimte iets weg heeft van een hippe koffiezaak. Afhankelijk van de grootte van de kantoorlocatie lopen er twee tot tien medewerkers rond van IWG.

Het klantenbestand van de International Workplace Group, zoals IWG voluit heet, is divers. Niet alleen zzp’ers en mkb-bedrijven, maar ook multinationals die hun kantoor liever niet zelf willen regelen, kloppen aan bij IWG. Al deze bedrijven zijn bereid om extra te betalen voor de flexibiliteit die IWG biedt, ook als het gaat om internationale locaties. “We kunnen voor een Nederlands bedrijf met een paar klikken kantoorruimte regelen voor een buitenlandse vestiging, bijvoorbeeld in New York”, zegt Poel.

Achter de keuken van Regus Bastion zijn twee kleine glazen hokjes. Poel: “Als je in de grote ruimte werkt en je krijgt een telefoontje, loop je hier zo even naar toe voor meer privacy.” Verder zijn er in Bastion vergaderzalen en kantoren; groot en klein, met of zonder raam. Maar zo’n aparte kamer huren hoeft niet: Regus heeft ook leden die alleen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte. Coworking heet dat.

IWG wil eigenlijk sneller groeien, zegt De Groot. “Maar het is een heel proces om een pand te huren. En een slechte deal kunnen we ons niet permitteren.” Vandaar dat het bedrijf wil gaan werken met een franchisemodel. Liefst ziet De Groot dat lokale ondernemers een Regus of Spaces exploiteren. “Die ondernemer tekent dan het huurcontract en neemt zo het risico. Vervolgens kan hij gebruik maken van onze inrichting, onze expertise, onze systemen en een of meer van onze merken.” Op die manier hoopt IWG in bijvoorbeeld de regio Venlo binnen drie jaar vijf vestigingen te openen.

In één jaar 60 procent groei Flexkantoren vormen nog maar een klein deel van de kantorenmarkt, maar het aandeel groeit wel hard. Zo steeg het aantal vierkante meter dat gehuurd werd door flexkantoorbedrijven in 2018 met 60 procent ten opzichte van 2017 in tien steden die vastgoedadviseur CBRE bestudeerde. In het centrum van Londen komen flexkantoren het meeste voor, daar is 5,5 procent van de kantoren een flexkantoor. In Amsterdam is dat 4,5 procent en in andere steden die CBRE onderzocht 2 procent. Lange tijd was IWG de enige grote speler als het gaat om het exploiteren van flexibele werkplekken. Tot 2010, toen werd het Amerikaanse WeWork opgericht. Het bedrijf kwam de afgelopen maanden negatief in het nieuws. Oprichter Adam Neumann werd door een belangrijke investeerder op een zijspoor gezet, onder meer omdat Neumann privé en zakelijke belangen te veel door elkaar had laten lopen. In Nederland hebben WeWork en IWG al een hoop concurrenten, zoals Tribes, Het Nieuwe Kantoor en tal van kleinere formules. Een zzp’er kan bij de goedkoopste aanbieders vanaf 100 euro per maand een flexwerkplek huren, maar dit bedrag kan veel hoger liggen, afhankelijk van de locatie en de extra diensten. Prijzen vergelijken is lastig: de kosten voor koffie en een receptioniste zijn soms inbegrepen en soms niet.

