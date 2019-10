Van snackbars tot fietsenmakers: Nederland heeft steeds meer Chinese bedrijven

De Chinezen komen: het is niet langer een wensdroom van de BV Nederland, maar realiteit. Tussen 2012 en 2017 nam het aantal Chinese bedrijven in Nederland toe van 245 naar 470, bijna een verdubbeling. De bijdrage van Chinese bedrijven aan de Nederlandse economie steeg nog harder: deze verviervoudigde tot ruim 1 miljard euro.

Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over buitenlandse bedrijven in Nederland. Het gaat om bedrijven waarvan het meerderheids­belang in Chinese handen is. Het aantal werknemers bij Chinese bedrijven nam tussen 2012 en 2017 toe van 3000 tot 11.000.

Van de 470 Chinese bedrijven die het CBS in 2017 telde, zijn er 245 handelsbedrijven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bedrijven in ICT-apparatuur, industriemachines, detailhandel en handelsbemiddeling. Verder zijn er zestig bedrijven actief in de industrie en zeventig bedrijven in de specialistische zakelijke dienstverlening.

Overnames

Vooral sinds 2015 steeg de bijdrage van Chinese ondernemingen aan de Nederlandse economie sterk. Dat kwam volgens het CBS door enkele grote overnames. Ondanks de groei blijft het aandeel van Chinese bedrijven in Nederland klein: dit is krap 8 procent van alle bedrijven in Nederland met een eigenaar buiten de EU.

Chinese investeringen in Nederland lopen lang niet altijd goed af, zegt Boudewijn Poldermans, sinoloog en adviseur. Chinese ondernemers gaan vaak opportunistisch te werk en haken volgens hem sneller af dan andere buitenlandse investeerders. “Ze onderschatten wat het aan moeite, tijd en geld kost om hier een onderneming te starten. Ze houden bijvoorbeeld geen rekening met vergunningen die ze hier moeten aanvragen. Ook doen ze vaak niet voldoende marktonderzoek.”

Cruciale fout

Zo waagde de Chinese fietsenmaker Phoenix ooit de oversteek naar Nederland en maakte daarbij een cruciale fout, vertelt Poldermans. “Zij waren al fietsen aan het assembleren, toen bleek dat hun modellen veel te klein waren voor Nederlanders.” Tactieken die de Chinezen wel succesvol toepassen in bijvoorbeeld Afrika of Zuid-Amerika werken hier niet. “Als je hier de burgemeester belt met het verzoek om de grondprijs te verlagen, dan lukt dat niet.”

Hoewel lang niet elke Chinese investeerder in Nederland blijft, constateert ook Poldermans dat het aantal Chinese bedrijven in Nederland toeneemt. De sinoloog hanteert daarbij een heel andere definitie dan het CBS. “Wij hebben zelf onderzoek gedaan naar bedrijven waarvan de aandeelhouder in China geboren is, waaronder ook kleine bedrijven: dat zijn er zo’n 9000 tot 10.000. Voor zo’n 20 procent zijn dat bedrijven in de horeca. Chinezen zijn natuurlijk bekend van de Chinese restaurants, maar ze zitten ook steeds vaker in de snacks.”

