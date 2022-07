Van minihuis tot ruimtereis: werkgevers doen alles om personeel te vinden

Werkgevers moeten meer doen dan goede lonen en arbeidsvoorwaarden bieden aan hun personeel, als ze alle kansen op de krappe arbeidsmarkt willen benutten. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het verlagen van de werkdruk en het aanbieden van scholing en trainingen zijn voorbeelden van wat bedrijven kunnen doen. Datzelfde geldt voor het bieden van kansen aan mensen met een arbeidsbeperking en het mogelijk maken van thuiswerken, volgens de belangrijke adviseur van het kabinet.

In de praktijk zijn bedrijven al volop bezig met iets wat soms wel een wedstrijdje aandacht trekken lijkt. Werkgevers zitten zo omhoog door het chronische gebrek aan personeel, dat ze van alles in de strijd gooien om nieuw personeel binnen te halen en de huidige medewerkers binnen te houden.

Niek Hinsenveld, specialist arbeidsmarkt bij werkgeversvereniging AWVN, ziet van alles voorbijkomen. Van gratis fietsen voor bezorgers tot aanbrengbonussen in de detailhandel. Medewerkers van bijvoorbeeld supermarkten krijgen dan een beloning als ze een vriend of vriendin overtuigen om collega te worden. “Kledingketen Suitsupply verdubbelde de aandraagbonus onlangs zelfs naar 4000 euro. Andere bedrijven bieden een leaseauto. Wat je ook ziet, is dat bedrijven en instellingen nieuwe mensen direct laten starten met een vast contract of iemand meer ervaringsjaren meegeven dan ze daadwerkelijk hebben.”

Pizzabezorger de ruimte in

Het verst, letterlijk als figuurlijk, gaat New York Pizza, dat een ruimtereis weggeeft aan ‘de beste pizzabezorger van 2022’. Het concern reserveerde een plek bij de eerst mogelijke commerciële ruimtevlucht. “We willen simpelweg het tofste bedrijf voor bezorgers zijn. Zeker nu iedereen de krapte op de arbeidsmarkt voelt, gaan we heel ver om dit voor elkaar te krijgen. Dus kom je bij ons werken dan is zelfs de sky niet de limit!”, verklaart CEO en oprichter Philippe Vorst op de site van het bedrijf.

Afgestudeerden die eerst een (bescheidener) reis willen maken voordat ze aan een baan beginnen, krijgen van een aanstaande werkgever nu ook vaker de mogelijkheid, constateert Hinsenveld. “Werkgevers doen daarnaast veel aan het behouden van hun mensen door bijvoorbeeld opleidingen aan te bieden.”

Bij vacatureplatform Indeed kunnen ze aan de hand van teksten in vacatures een behoorlijk beeld vormen van de inzet van werkgevers om personeel te werven. Arjan Vissers, specialist werving bij Indeed, ziet dat veel bedrijven en instellingen inspelen op flexibel werken. “De thuiswerkvergoeding stijgt ook fors en een bedrijf als Airbnb heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat je vanuit de hele wereld bij ze kunt werken.”

Hoewel de zoekopdracht ‘thuiswerken’ in populariteit is gestegen, ziet Vissers tegelijkertijd dat dit woord iets minder geliefd is bij organisaties. “In de afgelopen zes maanden ontwaren we weer een trend die erop wijst dat werkgevers toch graag zien dat medewerkers weer terug naar kantoor komen.”

De kinderen brengen en halen

Zelfs beroepsgroepen die helemaal niet thuis kunnen werken, wordt toch soepel geschoven met werktijden. Zo experimenteert logistiek dienstverlener DSV uit ’s-Heerenberg met aangepaste werktijden, waarbij vijf dagen werken in de logistiek én je kinderen brengen en halen toch mogelijk is, meldt het bedrijf. Kwestie van logistiek, vermoedelijk.

Daarmee houdt het niet op als het gaat om verlokkingen die bedrijven inzetten in wervingscampagnes. Vissers somt op wat hij bij Indeed verder aantreft: “Extra vrije dagen, het fietsplan duikt weer vaker op, het aanbieden van een gratis of voordelig abonnement op de sportschool is met 47 procent gestegen in vacatures en in de tuinbouw zag ik dat zelfs soms een minihuis wordt aangeboden aan potentiële nieuwe medewerkers.”

De hamvraag is natuurlijk of al die verlokkingen helpen. Hinsenveld van AWVN denkt van wel, met name om personeel vast te houden: “Aantrekkelijke voorwaarden helpen dan zeker. Door de krapte hoor en zie je dat mensen vaker jobhoppen, maar uiteindelijk houden mensen toch ook van zekerheid.”

Overigens denkt hij niet dat de afdelingen personeelszaken in Nederland een totale transformatie doormaken door de krapte op de arbeidsmarkt: “Het is niet zo dat werkgevers hun hele hr-beleid nu overboord gooien”.

Vissers gelooft dat een deel van het arbeidspotentieel best gevoelig zal zijn voor een gratis fiets, maar hij merkt dat mensen toch vooral zijn over te halen met geld. “Secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen een extra zetje zijn, maar loon is de belangrijkste component. Als je het salaris meldt in een vacature, reageren tot wel 45 procent meer kandidaten.”

