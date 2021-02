Van koptelefoon tot keukenmachine, je kunt op bijna alles een abonnement nemen

Ingeburgerd is het nog niet om een abonnement op een keukenmachine te nemen, maar het kan en de mogelijkheden nemen toe. Het tegen een vast bedrag per maand gebruiken van nieuwe of gebruikte artikelen voor in huis is een potentiële groeimarkt waar nu al miljoenen in omgaan. Maar voor ondernemers die brood zien in zo’n private-leasevariant zijn er nog wel financiële hindernissen te nemen. Dat concludeert ABN Amro vandaag in een publicatie over het fenomeen ‘een abonnement op een consumentenproduct’.

Dat kan tegenwoordig van alles zijn, weet Rob van Willigen, adviseur van deze jonge bedrijfstak bij ABN Amro: “Van spijkerbroeken tot koptelefoons en van baby-artikelen tot matrassen, het is allemaal in abonnementsvorm in huis te halen. Zelfs op een bos kunstbloemen kun je je abonneren.” De Groningse meubelmaker Zwartwoud gaat een thuiswerkplek met bureau als huuroptie aanbieden.

En dat gaat toch een stapje verder dan de bekende abonnementen op de krant, een tijdschrift, de sportvereniging of Netflix. Volgens de bank heeft de gemiddelde Nederlandse consument inmiddels elf abonnementen, jongeren zelfs zestien. Los van een auto zijn het steeds vaker private-leaseartikelen die in aanschaf niet per se duur zijn.

‘Trommels goed’

Het grootste aanbod van producten waar de consument ‘lid’ van kan worden zijn te vinden in de hoek van witgoed en consumentenelektronica. ‘Wasmachine abonnementen. Werkt trommels goed’, staat er bijvoorbeeld op de website van Coolblue. Een Miele PowerWash XL doet 34,99 euro per maand, een eenvoudigere LG Direct Drive kan voor 14,99 euro in huis worden gehaald. Daar zit de bezorging, reparatie en eventueel vervanging bij in.

Eigenaar wordt een consument overigens nooit bij deze abonnementsvormen. Het artikel blijft eigendom van het bedrijf waar het is gehuurd. Deze kan het product opnieuw verhuren of hergebruiken.

Bluemovement biedt soortgelijke abonnementen als Coolblue, maar dan uitsluitend met machines van het merk Bosch. Bluemovement maakt deel uit van het moederbedrijf van Bosch en Siemens (BSH). Vandaar. Woordvoerder Claudia Leurink constateert dat de klanten verschillende motieven hebben om voor een bedrag per maand een apparaat te willen: “Studenten die een huis delen, consumenten die aan het milieu denken, klanten die voor het gemak gaan en vooral toch mensen die niet direct duizend euro hebben liggen voor een nieuwe wasmachine”, verklaart Leurink. Maar 13 euro per maand voor een keukenmachine, vindt zij dat niet een beetje duur? “Zo’n keukenmachine leasen doen niet veel mensen. Maar er is een groep die wil uitproberen of het iets voor ze is.”

Financieel struikelblok

Of de abonneeservices duur zijn is volgens ABN-adviseur Rob van Willigen een interessante vraag: “De kunst is om alles om deze producten heen ook in waarde uit te drukken. Consumenten krijgen vaak een nieuw product waarbij reparaties en zo voor ze wordt geregeld. Spotify ga je ook niet meer vergelijken met wat een cd kost.”

De bank is er volgens hem veel aan gelegen om de verduurzaming van het bedrijfsleven met de abonnee-economie te bevorderen. Voor bedrijven die zich in deze markt willen begeven is er volgens de grootbank nog wel een financieel struikelblok. “Een abonneebedrijf maakt de eerste jaren verlies en daar worden banken over het algemeen niet vrolijk van. En het onderpand staat bij de consument.”

Lees ook:

Swapphone claimt dat een telefoon leasen duurzamer is, klopt dat?

Swapphone wil die levensduur verdubbelen door telefoons te verhuren in plaats van verkopen. Is dat duurzamer, zoals het bedrijf claimt?