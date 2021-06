Van hitsige appjes en schunnige taal tot aanranding: vrouwen zijn op het werk te vaak niet veilig, zegt CNV

Karin Bosman kreeg op haar vakantieadres appjes van haar baas: ‘Stuur eens foto’s van jezelf.’

Het begon toen ze met vakantie ging en afscheid nam van haar baas met ‘prettige vakantie’ en twee zoenen. De tweede kwam niet op haar wang, maar op haar mond terecht. “Ik voelde me onhandig, ongemakkelijk”, vertelt Karin Bosman. Om het bewustzijn rond seksuele intimidatie te vergroten, moeten de verhalen erover worden verteld, vindt zij.

Ongemakkelijker werd het toen ze op haar vakantieadres appjes kreeg, eerst met: ‘Ben je goed aangekomen?’, maar al snel ook met: ‘Stuur eens foto’s van jezelf’. “Dat voelde als ver over de grens. Ik was zijn persoonlijk assistent, maar we hadden geen relatie waarin zoiets kon.” Ze reageerde niet en ging na de vakantie met pijn in haar buik terug naar haar werk.

Al snel begon haar baas seksueel getinte appjes te sturen. Dat ging over in stalken via WhatsApp, met intussen waarschuwingen om daarover te zwijgen. “Als dit uitkomt, zei hij, dan gaat mijn vrouw bij me weg.” Zijn schoonfamilie had geld in het bedrijf gestoken, zei hij erbij, dus dan kwamen de banen van 25 mensen op het spel te staan. “En het gekke is: dat ga je geloven. Je voelt je verplicht daar rekening mee te houden.”

Ze zei: ‘Ik geloof je’

De volgende stap waren fysieke aanrakingen. “Het werd voor collega’s zichtbaar, maar hij voelde zich onschendbaar, niemand zei iets. Ik voelde me vernederd. En alleen, maar ik stopte het weg. Ik was toch zo’n sterke vrouw? Ik had jaren in de reclame gewerkt, ik was echt wel iets gewend. Maar intussen keek ik om me heen als ik na mijn werktijd naar de parkeergarage liep, uit angst dat hij me volgde.”

Na vragen (‘Wat is er nou aan de hand?’) van een collega die ook een vriendin was geworden, besloot ze bewijs te gaan verzamelen – de appjes had ze gewist, al was het maar om te voorkomen dat haar kinderen die te zien kregen. Ze stapte met haar verhaal naar de vertrouwenspersoon van het bedrijf. “Op dat moment brak ik, maar zij zei: ‘Ik geloof je.’ Dat was heel belangrijk.”

Ten slotte kwam het tot een rechtszaak. Schikken wilde ze niet en daardoor liep ze veel geld mis, maar ze wilde geen zwijgplicht. Bij haar ontslag kreeg ze wel een vergoeding mee. Dat is nu zeven jaar geleden, nog voor de tijd van #MeToo.

Een keerpunt

“Het was een keerpunt in mijn leven”, vertelt ze nu. Ze ging arbeidsrecht studeren, las alles wat los en vast zit over seksuele intimidatie en zette het bedrijf Report App op, dat organisaties adviseert over ‘het bepalen en bewaken van professionele en persoonlijke grenzen’.

Is er iets veranderd sinds #MeToo? “Nee”, zegt ze, “maar zo’n campagne als van het CNV is goed: er móeten vertrouwenspersonen en protocollen komen. Alleen, het is niet genoeg. Het bewustzijn rond het onderwerp moet groeien. Daar is storytelling voor nodig: de verhalen moeten worden verteld. Zoals ik net gedaan heb, ja.”