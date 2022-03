Van het spoor naar de luchtvaart: Marjan Rintel nieuwe topvrouw KLM

Haar voorganger Pieter Elbers kreeg onlangs een openbare terechtwijzing van de staatsagent die toeziet op de KLM. De luchtvaartmaatschappij werkt mee aan een ‘actieagenda’ om meer mensen de trein in te krijgen – in plaats van het vliegtuig – voor reizen naar zes steden niet al te ver weg. Maar Elbers zei in een interview doodleuk dat de trein niet op kan tegen het vliegtuig zodra het gaat om reizen over de grens. Zelf nam hij naar vier van de zes steden altijd het vliegtuig.

Zoiets zal Marjan Rintel (54) niet snel overkomen. Zij werkte sinds 2014 bij de NS, de laatste anderhalf jaar als hoogste baas. Nu stapt ze over naar de KLM, waar ze op 1 juli Elbers opvolgt als president-directeur. Bij de NS heeft zij zich ‘met hart en ziel’ ingezet voor duurzame mobiliteit, zegt zij op de website van de NS, en bij de KLM gaat zij aan dezelfde doelen werken. Ze zal zich inzetten voor samenwerking met de NS. “Ik weet als geen ander hoe goed blauw past bij geel.”

Maar Rintel zal andere zaken aan haar hoofd hebben na haar overstap. De KLM lijdt nog steeds zwaar onder de gevolgen van de coronapandemie. De passagiers komen nu terug, al is het onzeker of ook de zakelijke reizigers straks net zo vaak het vliegtuig nemen als voor de pandemie. Intussen heeft de KLM extra schulden gemaakt: van de toegezegde staatssteun heeft de KLM ongeveer 1 miljard euro opgenomen, en dat moet worden terugbetaald.

De relatie met Smith

Een andere zorg: de verhouding met moederconcern Air France-KLM. Het is geen geheim dat de relatie tussen Ben Smith, de topman van het concern, en Elbers stroef was. Elbers maakte zich hard voor een zelfstandige rol van de KLM binnen het bedrijf. Daarmee maakte hij zich populair bij zijn ‘eigen’ KLM, maar niet bij de concerntop.

Smith wilde strategische beslissingen juist meer op concernniveau nemen. Hij zegt nu te verwachten dat Rintel zal ‘voortbouwen op de krachten van het concern’, de nieuwe topvrouw spreekt intussen van de KLM als ‘oer-Nederlands bedrijf'.

Maar de belangrijkste opgave waarvoor Rintel zich gesteld ziet, zeker op de wat langere termijn, wordt ongetwijfeld duurzaamheid. De luchtvaart heeft zich buiten de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs weten te houden, maar de druk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen neemt toe.

Is krimp de beste oplossing?

Snel werkende remedies zijn er niet. Nieuwere vliegtuigen zijn iets schoner, maar dat zet bij lange na niet genoeg zoden aan de dijk. En van het grootschalig gebruik van schonere energiebronnen – bio- of synthetische kerosine, waterstof – is de komende decennia nog niet veel te verwachten. Krimp – bijvoorbeeld ten gunste van de trein – helpt het beste, zeggen critici. Maar dat is precies wat Air France en KLM tot nu toe krachtig hebben weersproken.

Rintel kan bogen op de nodige ervaring in de luchtvaart. Voordat zij bij de NS begon, in 2014, werkte ze vijftien jaar voor de KLM en Air France-KLM, en daarvoor ook nog eens vijf jaar voor Schiphol. Bij de NS was ze nog maar anderhalf jaar de hoogste baas. De NS zien haar niet graag vertrekken. Volgens Gerard van de Aast, voorzitter van de raad van commissarissen, heeft zij er mede voor gezorgd dat het spoorwegbedrijf goed door de coronacrisis is gekomen.

De KLM maakte begin dit jaar bekend dat Elbers niet op zou gaan voor een derde termijn en op 1 mei 2023 zou vertrekken. Dat laatste gebeurt nu tien maanden eerder. De benoeming van Rintel moet nog worden bekrachtigd door de aandeelhoudersvergadering.

