Van het gas af? Prima, zeggen woningeigenaren, Maar waarom zo snel?

De cv-ketel eruit slopen, het dak en alle buitenmuren goed isoleren en zonnepanelen op het dak installeren. Het gros van de Nederlandse woning­eigenaren zal er ooit aan moeten geloven nu het kabinet alle huizen van het gas af wil hebben. Maar enthousiast? Nee, dat zijn ze niet echt, blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het SCP ondervroeg in totaal 32 woningeigenaren verdeeld over vier focusgroepen. Zien ze het belang in van de energietransitie? Zijn ze voldoende geïnformeerd? Hebben ze hun huis zelf al verduurzaamd? Het zijn enkele vragen die de revue passeerden. Wat bleek: stuk voor stuk – jong of oud, hoog- of laagopgeleid – zijn deze huizenbezitters ervan overtuigd dat de opwarming van de aarde een halt moet worden toegeroepen. Maar moet dat per se door woningen van het gas los te koppelen, vragen ze zich af. En waarom zo snel?

Even de doelen van het kabinet op een rij: in 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het gas af zijn. Nog eens twintig jaar later moeten de gasleidingen uit alle Nederlandse woningen zijn gesloopt. En sinds ruim een jaar staat in de wet dat nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting moeten worden opgeleverd. Met andere woorden: wie nu een slecht geïsoleerde vooroorlogse koopwoning heeft (met soms nog een geiser erin), wacht een flinke verbouwing als over een paar decennia definitief de cv-ketel de deur uit moet.

Beeld ANP

Liever wachten op toekomstige technieken

Woningeigenaren horen al die kabinetsdoelen gelaten aan, hebben soms het gevoel dat het ze allemaal wordt opgelegd, merken onderzoekers. “Er wordt (...) geroepen dat er geen tijd meer is (...) het is vijf voor twaalf. Dat sfeertje heerst er. Dan denk je: oké (...). Wat kan je ertegen inbrengen dan?”, zegt een 65-jarige deelnemer van een van de focusgroepen. Deelnemers vrezen hoge kosten, weten niet of hun huis daadwerkelijk bestand is tegen de winterkou als ze een warmtepomp aanschaffen en wachten liever toekomstige, misschien goedkopere technieken af. Nog iets wat ze onzeker maakt: ze hebben geen idee of het beleid onder een ander kabinet standhoudt.

Bij de happy few die wel uit eigen beweging aan het verduurzamen slaan, gaat het ook niet altijd van een leien dakje. Zo geeft een bewoner aan dat zijn spouw (de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur) niet valt te isoleren, omdat bouwvakkers er tijdens de bouw puin in hebben gestort. Een ander vertelt dat hij ondanks een grondige isolatie – nieuwe kozijnen, isolerende ramen en gevulde spouwmuren – zijn huis zonder cv maar niet warm krijgt. Aardgasvrij wonen, concluderen woningeigenaren, is niet altijd een kwestie van willen, maar van kunnen.

Hou daarom rekening met de complexiteit van de gewenste aanpassingen, willen ze de overheid op het hart drukken. Er moet hulp komen voor mensen die met de standaardoplossingen van het Rijk niet uit de voeten kunnen, vinden ze ook. “Ik vind eigenlijk wel dat je ergens naartoe moet kunnen, naar een loket waar je goede voorlichting krijgt”, aldus een bewoner.

Lees ook:

Radicaal verduurzamen klinkt ideaal, maar kan in de praktijk tot een volksopstand leiden

Het Klimaatakkoord ligt klaar, de CO2-heffing komt eraan. Dus het roer kan eindelijk radicaal om? Vergeet het maar, zegt hoogleraar duurzaamheid Gert Jan Kramer.