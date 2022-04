Van het gas af kan ook met infraroodpanelen. ‘Met zonnepanelen erbij kost de verwarming ons geen cent’

Dat meer mensen versneld van het gas af willen, merken ze bij Greeniuz, een Eindhovense bedrijf gespecialiseerd in de productie van geavanceerde infrarode verwarmingspanelen. De interesse is de afgelopen weken duidelijk toegenomen. Al heeft de coronapandemie het bedrijf ook bepaald geen kwaad gedaan. “Mensen gingen niet op vakantie, dus staken ze hun geld in andere zaken”, vertelt eigenaar Dirk Bellemakers. “We hadden het al snel zo druk dat ik hier zelf panelen in elkaar heb lopen zetten.”

De panelen van Greeniuz zijn uitdrukkelijk bedoeld als hoofdverwarming voor woningen. Dat is uitzonderlijk, want infrarode stralingsverwarming heeft niet de naam echt energievriendelijk te zijn – die vreet stroom – en wordt daarom meestal als bijverwarming gebruikt.

Omdat je de warmte meteen voelt als je er direct voor of onder zit, wordt infraroodverwarming meestal gebruikt als extraatje. Immers, pas als alle oppervlakten in de ruimte zo warm zijn dat ze zelf warmte gaan afgeven, voelt de hele kamer lekker. Maar de Greeniuz-panelen zijn expliciet als hoofdverwarming ontwikkeld, vertelt Bellemakers. Geavanceerde thermostaten per ruimte moeten ervoor zorgen dat de panelen zo zuinig mogelijk stoken.

Muisstille panelen

“De piekbelasting in een tussenwoning die met onze panelen wordt verwarmd en tot 21 graden wordt gestookt, ligt gemiddeld op zo’n 2500 watt”, zegt Pieter Lapré, compagnon van Bellemakers. Ter vergelijking: een vaatwasser of wasmachine verbruiken elk ongeveer 2200 watt. Een stofzuiger zit op 1000 watt.

Bij de aanvraag van subsidie voor de overschakeling van gas naar elektra is installatie van infraroodpanelen nog geen optie. Dat verandert hopelijk, zegt Bellemakers, als de kwaliteitscertificering waar nu aan wordt gewerkt, rond is. Al blijft een warmtepomp altijd nog veel zuiniger.

Infraroodverwarming is volgens Lapré voor veel bestaande huizen een goede oplossing. De panelen zijn muisstil, kunnen simpel aangesloten worden op de bestaande elektrische installatie en het is niet per se nodig om het huis verder te isoleren. Lapré: “Isoleren blijft natuurlijk noodzakelijk om zuinig te stoken. Als we berekenen hoeveel panelen in een woning nodig zijn, speelt mate van de isolatie uiteraard mee.”

Bouwen zonder kruipruimte op het zand

“Maar optimale isolatie is soms gewoon niet haalbaar.” In Noord-Brabant worden huizen bijvoorbeeld vaak zonder kruipruimte op het zand gebouwd. Dat maakt het feitelijk onmogelijk om de vloer te isoleren, wat wel een voorwaarde is bij de aanleg van een warmtepomp.

Zeker in combinatie met zonnepanelen zijn infrarode verwarmingspanelen in zo’n geval een goed alternatief, zoals het eigen kantoor ook bewijst. “Dankzij voldoende zonnepanelen op het dak en infraroodpanelen in ieder plafond kost de verwarming van dit pand ons geen cent”, zegt Bellemakers.

Bij het bedrijf worden alle panelen zelf in elkaar gezet. Beeld Merlin Daleman

Op dit moment heeft Greeniuz zeventien mensen in dienst, twaalf in Eindhoven en vijf op de productiefaciliteit in Bergeijk. Zelf panelen in elkaar zetten is er voor eigenaar Bellemakers binnenkort zeker niet meer bij. Enkele weken geleden kreeg Greeniuz namelijk een investering van 1,8 miljoen euro van Kees Koolen, de man die ooit Booking.com groot maakte en die sindsdien via zijn investeringsbedrijf Koolen Industries investeert in een gestaag groeiend aantal duurzaam gerelateerde bedrijven.

Met dat geld willen Bellemakers en zijn compagnon Lapré de productie uitbreiden. “Alle onderdelen en materialen worden in Nederland geproduceerd”, zegt Bellemakers. Daarnaast gaat er geld naar de doorontwikkeling van de panelen en naar het opleiden van meer installateurs die de panelen kunnen plaatsen.

Lees ook:

Het infraroodpaneel straalt als een zonnetje, maar vreet stroom

Er warmpjes bij zitten, terwijl de cv-ketel uit staat. Het kan, met een infraroodpaneel aan het plafond. Dat helpt duurzamer te wonen, maar er kleven soms flinke nadelen aan het gebruik van dit elektrische apparaat.