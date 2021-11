Van gangpad en kassa naar directiekamer: Hajir Hajji is de nieuwe baas van de Action

Koopjesketen Action begint het nieuwe jaar met een nieuwe baas. Hajir Hajji is de naam. Voormalig vakkenvuller en caissière.

De bekende Amerikaanse droom van krantenjongen naar miljonair kan ook in de Noord-Hollandse polder werkelijkheid worden. Op het hoofdkantoor in het West-Friese Zwaagdijk is vanaf het nieuwe jaar Hajir Hajji (41) de baas van koopjesketen Action. Zij volgt dan Sander van der Laan op, die sinds 2015 topman was bij de discounter.

Hajji, geboren in Amsterdam, begon op 17-jarige leeftijd bij het bedrijf als vakkenvuller en caissière. In het filiaal waar ze werkte, in Amsterdam-Noord, viel al snel op dat ze ambitieus was en veel in huis had. Ze kreeg een leidinggevende functie en volgde in de avonduren managementcursussen. Langzaam maar zeker werkte Hajii, die Marokkaanse ouders heeft, zich op naar de hogere regionen van de winkelketen, die intussen net zo hard naar de top klom als zij.

Hoofd verkoop

Hajii werd al vrij snel hoofd verkoop en internationale operaties van Action. Sinds drie jaar is ze commercieel directeur van de populaire blauw-witte winkelformule. In die rol hield ze zich bezig met de inkoop, marketing, duurzaamheidsstrategie en online-activiteiten. Sinds 2011 is ze lid van de directie.

“Action is een geweldig bedrijf met een sterke formule en een unieke cultuur. Nu we weer een volgende fase van groei en ontwikkeling ingaan, wil ik voortbouwen op onze prestaties uit het verleden en de kansen van de toekomst gaan verkennen”, verklaart Hajii.

Exterieur van een Action winkel. Beeld ANP

Het ontwikkelen van een serieuzere online strategie gaat de komende jaren een voorname taak worden van de nieuwe winkelbaas. Action zag lange tijd niets in een uitgebreide webwinkel, voornamelijk omdat de marge bij de budgetketen relatief klein is. Sinds kort experimenteert ‘de Action’, zoals het bedrijf in de volksmond vaak genoemd wordt, met een selectie van producten die via de webshop zijn te bestellen. Mede door de coronacrisis − waarin online shoppen welhaast noodzaak was − ziet het bedrijf nu toch kansen voor Action.com. Hajii zal daarnaast verder werk gaan maken met het vergroenen van het bedrijf.

Het succesverhaal van de Action

Het verhaal van Action is een ongekende successtory − de oprichters begonnen in 1993 met een kleine zaak in Enkhuizen. De kracht van de formule die het nu is moet vooral worden gezocht in het steeds wisselende assortiment en de lage prijzen. “Ze trekken veel klanten die dol zijn op schatzoeken. Je komt bijna altijd met veel meer naar buiten dan je van plan was en het kost drie keer niks”, zei hoogleraar marketing en retailing Kitty Koelemeijer al eens tegen deze krant over Action. Daar staat een zeker ‘Zeeman-effect’ tegenover: een ander deel van het winkelend publiek doet de spullen bij Action af als ‘goedkope rommel’.

Onder de nu afzwaaiende Van der Laan groeide de keten in zes jaar uit van een bedrijf met 655 filialen in zes landen tot een concern met inmiddels bijna 1900 winkels in negen landen. Van Polen tot Italië en van Luxemburg tot Tsjechië. Er werken meer dan 65.000 mensen en de jaaromzet was in 2020 bijna 5,6 miljard euro. Action is grotendeels in handen van de Britse investeringsmaatschappij 3i.

“Het was een groot genoegen om zo’n geweldig bedrijf en team te mogen leiden”, zegt Van der Laan in een persverklaring van het bedrijf. Wat hij gaat doen is niet bekendgemaakt. Van der Laan blijft in ieder geval nog tot maart aan om de overdracht soepel te laten verlopen. Over zijn opvolgster maakt hij zich geen zorgen: “Hajir ís Action. Haar prestaties binnen het bedrijf zijn ongeëvenaard.”

