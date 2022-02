Van dieprood naar gitzwart: Shells tweede coronajaar is zeer lucratief

Zo beroerd als het eerste coronajaar voor Shell verliep, zo lucratief was het tweede. Het gas- en olieconcern, dat vanwege de verhuizing van zijn hoofdkantoor naar Londen het predicaat ‘Koninklijke’ verloor en sindsdien Shell plc heet, haalde vorig jaar een nettowinst van 20,1 miljard dollar, waar het een jaar eerder nog 21,7 miljard verlies leed.

Dat enorme verschil werd vooral veroorzaakt door de prijzen voor aardgas, vloeibaar gas en olie die allemaal veel hoger waren dan vorig jaar. Vooral van de hoge gasprijzen had Shell veel plezier. Bij dat gigantische verschil in winst past wel een kanttekening. Vrijwel elk jaar heeft Shell te maken met waardeschommelingen van voorraden en met eenmalige kosten, baten en afschrijvingen. Als die uit het resultaat worden gefilterd, hield Shell aan 2021 een winst over van 19,1 miljard tegen een winst van 4,8 miljard in 2020. Ook dat verschil in winst is nog altijd aanzienlijk. Shell zelf hanteert graag dat gefilterde cijfer.

Vloeibaar gas

Dankzij de hoge nettowinst, de op drie na hoogste jaarwinst in de afgelopen tien jaar, kan Shell iets extra’s doen voor zijn aandeelhouders. Medio 2020 verlaagde het bedrijf voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dividend - en niet zo’n beetje ook: van 47 dollarcent per kwartaal naar 16 dollarcent. Vorig jaar werd dat al opgetrokken naar 24 cent en dit jaar komt er nog een centje bij. Daarbij gaat Shell verder met het inkopen van eigen aandelen. Shell trekt daar dit jaar 8,5 miljard dollar voor uit. Een deel van dat bedrag komt uit de opbrengst van de verkoop van Amerikaanse olievelden.

Lucratief was vooral de productie van vloeibaar gas. In het laatste kwartaal van 2021 leverde dat Shell 6,3 miljard aan winst op en gefilterd zelfs 8,9 miljard. Veel geld kwam ook binnen met de productie van ‘gewoon’ gas en van olie: 9,6 miljard over het hele jaar (gefilterd: 7,9 miljard). In 2020 leed Shell nog kapitale verliezen op zijn olie- en gaswinning, vooral omdat het enorme bedragen op zijn bezittingen moest afschrijven. Opvallend was dat Shell in 2021 minder olie en gas produceerde dan in 2020. Dat kwam deels doordat het velden verkocht en er onderhoud aan installaties moest worden gepleegd.

