Van de naakte kapitein tot de seksistische appgroep: dit zijn de opmerkelijkste ontslagzaken van 2021

Niet alleen in de samenleving, ook in de rechtbank ging het in 2021 vaak over corona. Met name corona-vaccinaties en testbewijzen op het werk zorgden met enige regelmaat voor ruzie op de werkvloer. Zo werd een ongevaccineerde danser, die weigerde zich te laten testen, geschorst door het Amsterdamse dansgezelschap waarvoor hij werkte. Terecht, oordeelde de rechtbank in Amsterdam.

Op Curaçao werden twee werknemers die zich niet wilden laten vaccineren tegen Covid-19 op staande voet ontslagen. Onterecht, oordeelde de overzeese rechter in beide gevallen. Wel werden de arbeidsovereenkomsten vervolgens ontbonden vanwege de verstoorde arbeidsverhouding.

In vier verschillende zaken oordeelde de rechter dit jaar dat werknemers die weigerden een mondkapje te dragen terecht zijn ontslagen. In alle gevallen hadden de werkgevers een mondkapjesplicht ingevoerd omdat afstand houden van collega’s ingewikkeld was. Een van de weigeraars was een bezorger van een banketbakkerij in Bilthoven, die dagelijks in verschillende filialen spullen moest afleveren. Hij vond een mondkapje dragen niet nodig.

Quarantaine

Er ontstonden ook ruzies doordat werknemers zich niet hielden aan quarantaineregels. Een medewerker van een grote chemische fabriek in Dordrecht kwam hoestend en proestend naar zijn werk. Hij ging niet naar huis hoewel meerdere collega’s hem dat hadden geadviseerd. Twee dagen later bleek dat hij corona had. De kantonrechter in Dordrecht vond dat voldoende grond voor ontslag.

Een medewerker van een vleesverwerkingsbedrijf in Gouda wilde na terugkeer uit Kaapverdië niet in thuisquarantaine, terwijl dat volgens de coronaregels van het RIVM wel zou moeten. De medewerker zei maling te hebben aan de coronaregels. De rechter vond dat niet voldoende om de man te kunnen ontslaan, mede gezien zijn zeer lange dienstverband en zijn slechte arbeidsmarktpositie.

Het afreizen naar een vakantieland met veel coronabesmettingen zorgde ook voor problemen. Een medewerker die het al vaker aan de stok had met zijn baas – een leverancier in schoonmaakproducten – liet weten naar Polen te gaan (een code-oranjeland), zijn baas stemde daar niet mee in, maar de werknemer vertrok toch. De man werd op staande voet ontslagen, volgens de rechter was dat terecht. In de zaak speelde mee dat de werknemer eerder al eens een collega naar de keel had gegrepen en weigerde anderhalve meter afstand te houden.

De meest opvallende zaken van het jaar

Naakte kapitein

Een kapitein van een gastanker heeft de gewoonte om geheel naakt te zonnen op het bovenste dek. Ook vraagt hij matrozen met enige regelmaat om hem (al dan niet naakt) te masseren. Naar eigen zeggen is dit voor hem een vorm van ontspanning en is hij zich van geen kwaad bewust. De rederij denkt hier totaal anders over en vraagt ontslag aan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag en het creëren van een onveilige werksituatie. Volgens de rechter is er inderdaad sprake van ongewenst gedrag van de kapitein, maar is hij hier nooit op aangesproken. Verder heeft hij aangegeven met dit gedrag te zullen stoppen en oordeelt de kantonrechter dat er geen sprake is geweest van seksueel overschrijdend gedrag. Het ontslagverzoek wordt dan ook afgewezen.

Pizza in de penitentiaire inrichting

Drie cipiers van een penitentiaire inrichting besluiten tijdens de nachtdienst een pizza te bestellen en openen de buiten- en binnendeur van het complex om de pizzakoerier binnen te laten. Daarmee overtreden ze de veiligheidsprotocollen. In de inrichting zitten namelijk gedetineerden met een extreem hoog risico op vluchtgevaar. Door het openen van de deuren zouden de gedetineerden makkelijker kunnen ontsnappen. Volgens de rechter hebben de werknemers hiermee verwijtbaar gehandeld en worden zij om die reden ontslagen. Ze hebben volgens de rechter wel recht op een transitievergoeding.

Verkeerde lichaam gecremeerd

Een medewerker van een uitvaartonderneming wordt op staande voet ontslagen als vastgesteld wordt dat hij per ongeluk twee kisten heeft verwisseld. Hierdoor is het verkeerde lichaam gecremeerd. Volgens de werkgever heeft de medewerker in strijd gehandeld met een aantal strikte protocollen die dit soort vergissingen juist moeten voorkomen. De medewerker zelf geeft aan dat hij weliswaar niet gehandeld heeft conform het vier-ogen principe, maar dat deze controle vanwege de grote drukte regelmatig niet wordt uitgevoerd. De rechter is niet overtuigd en laat het ontslag in stand.

Vrouwonvriendelijk beursbedrijf

Een vrouwelijke optiehandelaar verzoekt zelf bij de kantonrechter om haar ontslag. Ze zegt slachtoffer te zijn van een machocultuur, seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen. Zo worden er binnen het Amsterdamse bedrijf bij het behalen van een bepaald resultaat muziekfragmenten afgespeeld met een seksuele lading. Onder andere uit de nummers Jerk It Out, Sexylady en Bitch2. En worden er in verschillende whatsappgroepen seksueel getinte uitingen en afbeeldingen van schaars geklede vrouwen gedeeld. Hoewel de werknemer op verschillende manieren bij de leiding van het bedrijf aandacht heeft gevraagd voor de vrouwonvriendelijke bedrijfscultuur, is hier niets of in elk geval veel te weinig mee gedaan. De rechter kent de vrouw een ontslagvergoeding toe van ruim 400.000 euro.

Vuurwerkbom

Een man raakt ernstig gewond aan zijn hand wanneer hij thuis in zijn schuur probeert van kruit vuurwerk te maken. Tijdens het mengen van het kruit ontstaat een explosie. Daardoor kan hij zijn hand niet meer gebruiken en zijn werk als panlegger bij een dakbedrijf niet meer doen. Zijn werkgever stelt dat de man geen recht heeft op loon omdat hij het ongeval zelf heeft veroorzaakt. De rechter oordeelt dat er geen sprake is van opzet en dat de werknemer recht heeft op de wettelijke 70 procent doorbetaling van loon bij ziekte.

