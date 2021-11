Van de ingezakte koers van de lira heeft heel Turkije last

“Het is voorbij voor Turkije”, zegt verkoper Camci (51) enigszins dramatisch, gevraagd naar de huidige economische situatie. Zijn kraam in de wijk Eminönü, het drukke handelshart van Istanbul, is volgeplakt met stukken karton waarop in verschillende bewoordingen en met grote hanenpoten screenprotectors worden aangeprezen. Vijf lira per stuk, ongeveer 40 eurocent. Eerst kocht hij de telefoonbeschermers voor anderhalve lira per stuk in, dat is nu gestegen naar vier lira.

De belangrijkste reden voor de slechte Turkse economie is de inflatie; 20 procent voor consumentenprijzen en zelfs 46 procent voor de producenten. “Door de devaluatie van de lira stijgen ook de kosten van buitenlandse valuta”, legt econoom Mustafa Sönmez uit.

Het gangbare economische beleid is om met een renteverhoging de inflatie tegen te gaan. Onder druk van president Recep Tayyip Erdogan heeft de centrale bank aflopen drie maanden de rente juist verlaagd, van 20 naar 15 procent. Een nieuwe verlaging op donderdag zorgde voor een record: 1 dollar voor 11,30 lira. Daarmee heeft de lira dit jaar meer dan een derde van zijn waarde verloren.

Dure prullaria

Je hoeft het woord economie niet af te maken of de winkeliers beginnen over de stijgende prijzen. Ook in Sarkhan, een klein winkelcentrum met vijf verdiepingen, waar elke vierkante meter is volgestouwd met prullaria. Meryem Taskiran (52) en Hanife Ülgen (37) werken hier in een winkel met nepbloemen.

Deze bloemen komen uit China, zegt Meryem, terwijl ze in een witte neproos knijpt. “De prijzen stijgen elke dag, wat we gister hebben ingekocht, kunnen we vandaag niet meer voor dezelfde prijs kopen.” De eigenaar is de man van Hanife, maar hij zit thuis met een depressie. Hij had een schuld in dollars die de afgelopen tijd zo veel was gestegen, dat hij het niet meer kan opbrengen om naar de zaak te komen. Zelf zegt ze vooral hoofdpijn te krijgen als ze naar de markt gaat en ziet dat de prijzen weer zijn gestegen.

Bijna alle handel hier is op een of andere manier afhankelijk van de wisselkoers. Jassenmaker Yasin (33) produceert zelf jassen, maar moet garen importeren. Verkoper van Turkse tapijten Onur Büyükyilmaz (37) koopt zijn stof in Turkije, maar de prijzen daarvan zijn ook gekoppeld aan de dollar. “Iedereen wordt hierdoor geraakt.”

Deze afhankelijkheid van import is een groot probleem volgens econoom Sönmez: “De import is groter dan de export. Grondstoffen voor productie komen uit het buitenland, net als energie. Er wordt veel in dollars of euro’s uitgegeven, maar er wordt weinig in buitenlandse valuta verdiend.” Door gebrek aan vertrouwen in de Turkse economie blijven buitenlandse investeerders ook weg, terwijl buitenlandse valuta juist zo hard nodig zijn, aldus Sönmez.

Politieke transformatie

Het ziet er niet naar uit dat de situatie snel beter wordt. “De inflatie stijgt en stijgt, maar de salarissen stijgen niet mee. De daling van het reële inkomen zal meer armoede veroorzaken”, voorspelt econoom Sönmez. “Deze economische problemen kunnen niet worden opgelost met economische maatregelen, er is een politieke transformatie nodig.” Eenzelfde geluid komt vanuit de oppositie; zij roepen om vervroegde verkiezingen in plaats van de reguliere in 2023.

Screenprotectorverkoper Mustafa heeft altijd op de AKP gestemd, maar zegt nooit meer op Erdogan te willen stemmen. Ook kledingmaker Yasin en tapijtverkoper Onur stemden op de AKP. Mustafa en Yasin zouden nu voor de oppositie kiezen. Onur noemt alle partijen op, maar er is geen enkele waar hij op zou willen stemmen. Hij ziet weinig verschil tussen oppositie en de huidige regering. Uit een recente peiling van opiniepeiler Metropoll blijkt dat 64 procent van de Turken de huidige regering niet in staat acht de economische malaise op te lossen. Maar 55 procent ziet de oppositie deze klus ook niet klaren.

Bloemverkoopster Meryem is nog het boost van allemaal. Ze heeft nooit op de AKP gestemd en zou dat ook nooit doen. Ze begint driftig met een bosje neptakken te gebaren. “Als de huidige regering niet weggaat is er geen toekomst voor dit land. Alle jonge mensen lopen nu al weg.” Ze zou ook best de straat op willen gaan om te demonstreren, ware het niet dat de kans groot is dat ze wordt opgepakt.

