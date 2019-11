Van de elektrische revolutie is nog niet ieder tankstation overtuigd

Op de Tankstation Vakbeurs in Houten werpen pomphouders een blik op de toekomst. Is hun einde nabij?

Het is misschien flauw om te stellen dat het ‘pompen of verzuipen’ is voor de branche, maar spannend is het ­zeker voor de ongeveer 4100 tankstations van Nederland. Net als autofabrikanten moeten zij zich voor­bereiden op een wagenpark dat heel langzaam, maar wel zeker vraagt om stroom. Toch maken de ondernemers op de Tankstation Vakbeurs in Houten een onbezorgde indruk.

“De sfeer is positief, want het gaat goed met de sector. Er wordt de laatste jaren steeds meer fossiele brandstof getankt”, zegt Roel Maas van Smarter Nozzle uit Kessel.

Inderdaad vertonen de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de laatste jaren een groei van het aantal getankte liters. In 2016 werd in Nederland ruim 13,1 miljard liter diesel, benzine en LPG getankt. Een jaar later steeg de afzet van benzine en diesel opnieuw met 3,5 en 3 procent.

Maas verwacht dan ook geen elektrische revolutie. Sterker, hij heeft een ‘wereldprimeur’ die helemaal is gericht op ouderwets tanken, dus met een slang waar benzine of diesel uitkomt. Hij gaat zijn iNozzle, een schermpje op het vulpistool bij de pomp is gemonteerd en advertenties en filmpjes kan vertonen, binnenkort in Nederland ‘uitrollen’. Zodat tankende klanten kunnen zien wat het broodje van de week van het pompstation is. Maas: “Er zijn zoveel tankbewegingen, dat is iets waard. En dat blijft zo. Vrijwel alle nieuwe auto’s die nu worden gekocht zijn níet elektrisch. Fossiel volgooien, gaat nog heel, heel lang duren.”

Allerlei langs-de-snelwegconcepten presenteren zich op de Tankstation Vakbeurs. Beeld Werry Crone

De ene laadpaal is nog sneller dan de andere

Andere bedrijven op de beurs spelen wel in op een elektrische toekomst en tonen hun nieuwste model laadpaal, de ene nog sneller dan de andere. Ook massaal aanwezig: de horeca. Allerlei langs-de-snelwegconcepten presenteren zich.

Zo laat de Amerikaanse keten Dunkin’ Donuts binnenkort maar liefst drie formules voor tankstations los op de Nederlandse automobilist. Ook staat er een bedrijfje dat doet in zuilen voor digitaal bestellen en afrekenen van koffie en gebak. Een groepje jonge ondernemers pronkt met een demonstratievestiging van ‘het meest innovatieve tankstation van Nederland’, waar loyale klanten voordeeltjes krijgen. Het werkt met nummerbordherkenning: hoe vaker je bent gespot, hoe meer kans op korting.

Onbemande stations vormen inmiddels meer dan de helft van het aanbod in Nederland. Sinds personeelloze pionier Tango de markt voor tankstations betrad, heeft het fenomeen een enorme vlucht ge­nomen, vertelt Tim Schoenmakers van Belangenvereniging Tankstations, kortweg Beta. Volgens hem komen klanten naar onbemande stations voor de prijs en naar de pompstations met een shop voor service en gemak. “Die moeten zorgen dat ze een aangename plaats zijn voor een kort verblijf.” Schoenmakers denkt niet dat tankstations over­bodig worden als mensen massaal in elektrische auto’s rijden, die ze thuis en op het werk opladen: “De noodzaak om bij ons te stoppen ­verdwijnt, maar tegen de laadsnelheid die wij bieden, kan een thuislader niet op. Onze locaties blijven strategisch en aantrekkelijk.”

